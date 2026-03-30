China marca las normas: aterriza en España un nuevo coche por menos de 30.000 € con 1.000 km de autonomía

Otro consorcio asiático trae novedades a España, el grupo Geely. Propietario de Volvo Cars, Lynk & Co, Zeekr, Proton, Lotus, Polestar, Farizon y Geely Auto, quien aterriza el próximo mes de abril para revolucionar el sector. Lo hace con dos modelos, uno híbrido y otro completamente electrificado.

La compañía fue fundada en 1986 y se ha consolidado como un referente. En 2025 Geely Auto alcanzó unas ventas de 4.116.000 unidades, con lo que superaron sus objetivos y crecieron un 26 %, todo ello, de acuerdo con la marca.

El primero es el Geely Starray EM-i, se caracteriza por proporcionar hasta 1.055 kilómetros de autonomía combinada. Y es que gracias a su motor de combustión de alta eficiencia con 1,5 litros de cilindrada y 73 kW, con lo consigue 100 CV que se suman a su otro motor de 160 kW que proporciona otros 218 CV, con ellos, alcanza una potencia máxima de 262 CV.

Starray EM-i Geely Auto

Se posiciona como un referente en su categoría, especialmente para aquellos que buscan un SUV amplio y eficiente. Dispone de dos opciones de batería, la primera de ellas es de 18,4 kWh y la segunda de 29,8 kWh, con ello, se pueden recorrer en un entorno urbano 184 kilómetros en modo eléctrico.

Mientras que en ciclo combinado puede alcanzar hasta 1.055 kilómetros. La eficiencia continúa con sus tiempos de recarga, pudiendo pasar del 30 % al 80 % de su capacidad en apenas 16 minutos. Esto se debe a la carga rápida con corriente continua de hasta 60 kW.

Este modelo cuenta con tres acabados diferentes, entre ellos están: Pro, el cual dispone de una batería de 18,4 kWh, Pro + y Max +, ligados a la batería de 29,8 kWh.

En cuanto a los precios, el Starray EM-i parte de los 26.215 euros si se tienen en cuenta las campañas promocionales y Plan Auto+, mientras que las versiones Pro en adelante comienzan en los 33.490 euros.

Starray EM-i. Geely Auto

Fernando Fernández de Alarcón, Director de Geely Auto Spain, destacando que: “la clave del éxito no solo está en nuestros productos, sino en la solidez de la red de concesionarios que ya hemos comenzado a desplegar y en el servicio posventa premium Geely Care+. Estamos construyendo una experiencia de cliente que acompaña al propietario desde la compra y durante toda la vida útil del vehículo”

Por otro lado, han presentado al Geely E5, un SUV eléctrico con gran espacio y autonomía, proporciona hasta 628 kilómetros en un ciclo urbano WLTP y hasta 475 en un ciclo combinado.

Su motor de 160 kW ofrece 218 CV de potencia. En este ejemplar también se puede elegir la capacidad de su batería, pudiendo ser de 60,2 kWh o de 68,4 kWh de capacidad. Puede pasar del 30 % al 80 % en unos 20 minutos aproximadamente.

Ambos modelos ofrecen equipamiento completo con paquetes de asistencia a la conducción (ADAS), climatizador con sistema de bomba de calor, carga bidireccional V2V / V2L y arranque sin llave. También disponen de asientos eléctricos que a su vez son calefactados y ventilados.

A estos acabados se suma un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas y una pantalla multimedia de 15,4 pulgadas. En el exterior llama la atención sus llantas de aleación de 18 pulgadas.

Las versiones premium disponen también de techo solar panorámico, portón trasero de accionamiento eléctrico, asientos delanteros abatibles a 180º, función de masaje Head-up display, sensores delanteros de aparcamiento y equipo de sonido premium Flyme Sound con 16 altavoces.

La marca también ofrece un servicio posventa premium, y es que ya han puesto en marcha 20 puntos de venta y no se quedan ahí, ya que pretenden ampliarlos a 50 a lo largo de este año y todo con el objetivo de llegar a los 100 puntos en 2027.

Respecto a la garantía, es de ocho años o 200.000 kilómetros tanto para el vehículo como para su batería. Los almacenes de Geely Auto se encuentran en España y Países Bajos, con lo que permiten una disponibilidad de sus piezas del 98%.

Gracias a su eficiente red logística, garantizan la entrega de recambios en las principales ciudades españolas en menos de 24 horas. Este compromiso se complementa con un servicio de asistencia en carretera 24/7 durante tres años.

Además, los usuarios disfrutan de dos años de conectividad 4G gratuita (2 GB/mes), lo que asegura que el vehículo esté siempre a la vanguardia mediante actualizaciones inalámbricas (OTA) constantes durante toda su vida útil.

Geely Auto amplía así su presencia internacional con sus nuevos modelos que redefinen la movilidad sostenible apoyándose en una red de posventa sólida.