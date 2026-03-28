Omoda 7 SHS: el SUV híbrido enchufable con 92 kilómetros de autonomía que destaca por su confort y tecnología

Omoda fue la primera enseña del grupo Chery que aterrizó en España. Un hecho que se produjo en febrero de 2024. Desde entonces, la compañía china cuenta con una buena acogida en el mercado patrio.

Y lo ha hecho, principalmente, con un sólo modelo: el Omoda 5, un modelo del segmento C-SUV, el más demandado de Europa. Lo cierto es que durante 2025 la firma amplió su gama con el Omoda 9, un modelo del segmento D-SUV.

Ahora, la multinacional china amplía aún más su gama con la llegada del Omoda 7 SHS, el tercer modelo de la compañía que tan sólo se comercializa con versión híbrida enchufable y en el que se aprecia una evolución necesaria.

La unidad probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Omoda 7 SHS PHEV con el acabado premium, el más equipado de los dos disponibles en el mercado patrio.

Se trata de un vehículo con una longitud de 4,66 metros, una anchura de 1,87 metros, una altura de 1,67 metros y una distancia entre ejes de 2,72 metros. Esta distancia entre ejes le permite contar con una gran habitabilidad en su interior, tanto para las piernas como para los hombros.

Silueta del Omoda 7 SHS. Omoda

El Omoda 7 SHS entrega una potencia máxima de 279 CV con un par máximo de 365 Nm. Lo hace gracias a un propulsor de gasolina 1.5 TGDI, que entrega una potencia de 143 CV, unido a un motor eléctrico con una potencia máxima de 204 CV, así como un segundo motor eléctrico que funciona como generador de energía para alimentar la batería.

Dicha batería monta una química de ferrofosfato de litio (LFP) con una capacidad de 18,4 kWh. Con todo, el Omoda 7 SHS ofrece una autonomía eléctrica de 92 kilómetros y una autonomía total combinada que supera los 1.200 kilómetros. Además, gracias a su tecnología híbrida enchufable, se beneficia de la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con todo, el vehículo declara un consumo homologado de 2,3 litros a los 100 kilómetros. Su peso se sitúa en las dos toneladas. En la prueba realizada, en la que se recorrieron cerca de 400 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el vehículo marcó un consumo de 3,3 litros a los 100 kilómetros.

Ahora bien, es importante apuntar que el vehículo sólo ofrece los consumos de los últimos 50 kilómetros. Una medida que se impone en las firmas asiáticas y que desfigura la realidad.

Se trata de un vehículo que llama la atención a primera vista tanto por sus dimensiones como por su línea de diseño, el cual es limpio y afilado, lo que le permite transmitir un dinamismo constante.

Los 92 kilómetros que declara no son del todo reales en condiciones cotidianas de conducción, sino que se aproxima más a los 80. Por eso los niveles de regeneración son tan importantes. El Omoda 7 SHS dispone de tres niveles, accesibles a través de la pantalla y no de levas en el volante. Sin dudarlo, el único en el que se aprecia una buena regeneración es en el forzado.

Vista tres cuartos trasera del Omoda 7 SHS. Omoda

A los mandos del Omoda 7 SHS, hay dos aspectos que llaman la atención al instante. Por un lado, la insonorización del vehículo está muy conseguida y los rugidos del propulsor de gasolina no se aprecian. Pero también la suspensión es un elemento a tener en cuenta. Dicha amortiguación es muy confortable en la marcha. Se trata de dos aspectos diferenciales respecto a la competencia a la que se enfrenta.

Pero hay otro elemento diferenciador a su favor: el sistema de recarga. La potencia máxima de carga en corriente alterna es de 6,6 kW, mientras que la potencia máxima en corriente continua es de 40 kW. Ello le permite recargar del 30% al 80% en 20 minutos en corriente continua y dos horas y 40 minutos del 25% al 100% en un enchufe doméstico.

Gran habitabilidad

Las dimensiones del Omoda 7 SHS le permiten contar con una gran habitabilidad en su interior. El espacio con el que cuenta permite acomodar cinco ocupantes sin sufrir estrecheces.

El salpicadero destaca por ser bastante diáfano. En él tan sólo se encuentra el cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas y la gran pantalla central de 15,6 pulgadas.

Como la gran mayoría de fabricantes chinos, el Omoda 7 cuenta con pocos botones en su interior. En la consola central se encuentran los del climatizador, el botón para elegir entre modo híbrido o eléctrico y la selección del modo de conducción (Eco, Normal y Sport).

Asimismo, el volante dispone de pocas teclas en comparación con sus homólogos europeos. Pero se echa en falta los botones a la hora de regular los retrovisores. Esta función se hace a través de la pantalla central y se complementa con las ruedas del volante.

Puesto de conducción del Omoda 7 SHS. Omoda

El maletero, por su parte, cubica 537 litros hasta el techo. Eso sí, si se tiene en cuenta su volumen hasta la bandeja, este se reduce hasta los 400 litros. En caso de abatir los asientos traseros en proporción 40/60, el cubicaje total del vehículo alcanza los 1.294 litros.

El sistema de infoentretenimiento es compatible tanto con Apple CarPlay como con Android Auto. Si bien esto no tendría que ser reseñable, sí lo es en el caso de las marcas chinas puesto que algunas no lo incorporan debido a la homologación que tienen que hacer para el mercado europeo.

Pantalla deslizante

Uno de los principales debes del Omoda 7 es su espacio de almacenaje en el interior. Conviene tener presente que el modelo no dispone de guantera debido a que la pantalla central, de 15,6 pulgadas, se puede deslizar lateralmente con un gesto hacia el asiento del conductor. Todo ello acompañado de un efecto de sonido.

Ahora bien, esto sólo sucede con el acabado premium, el más equipado de los dos disponibles, dado que con la versión pure la pantalla es fija por lo que el modelo dispone de guantera.

Y es aquí donde surge la pregunta: ¿para qué se necesita una pantalla que se deslice hacia el lado del copiloto? La marca argumenta que la idea es que el copiloto "pueda gestionar con más comodidad las funciones del sistema de infoentretenimiento". Lo cierto es que el hueco que sacrifica es grande y que la funcionalidad de este movimiento es, cuando menos, cuestionable.

Con todo, y dado que no se puede configurar el acabado premium sin la pantalla deslizante, la única opción posible es decantarse por el acabado pure.

La pantalla deslizante del Omoda 7 se puede deslizar hacia el lado del copiloto. Omoda

Eso sí, se deja de tener el Head-Up Display, la cámara panorámica de 540 grados, el portón trasero eléctrico, los asientos delanteros calefactables y ventilados, el maletero eléctrico, el techo panorámico y los ocho airbags, entre otros.

Otra cuestión a tener en cuenta es que la pantalla central se sitúa ligeramente por debajo de la visión del conductor. Esto, unido a que la mano también invade la visión de la pantalla, obliga a tener que desviar la atención de la carretera a la hora de consultar, por ejemplo, la navegación.

¿Y cuál es su coste? El Omoda 7 SHS con el acabado premium tiene un precio de 45.900 euros, si uno no se quiere acoger al programa de financiación de la marca y sin contar con los descuentos del plan Auto+. En caso de financiarse y con el programa de ayudas, el precio se sitúa en los 38.950 euros.

En definitiva, el Omoda 7 SHS es una buena alternativa para aquellos que estén barajando la compra de un modelo electrificado. Pero también lo es para aquellos que quieran contar con una gran habitabilidad en su interior y para aquellos que encuentren en la tecnología un elemento diferenciador.