China da una lección a Europa: llega a España el nuevo SUV disponible versión híbrida o eléctrica con carga rápida

Con apenas dos años de trayectoria, Lepas se posiciona como la marca china que está revolucionando el sector, respaldada por la solidez del Grupo Chery, un nombre ya familiar para los conductores españoles, han dado a conocer los primeros detalles que caracterizarán a su nuevo SUV urbano.

El Lepas 4, su lanzamiento está previsto para este 2026, se comercializará tanto en versión enchufable como en la 100% eléctrica. Con ello pretenden acechar a un nuevo nicho del mercado, teniendo la movilidad como estilo de vida.

Con un tamaño similar al del MG ZS o el BYD Atto 3, este modelo se caracteriza por el equilibrio entre la practicidad sin renunciar al diseño y las calidades. Se integrará así dentro de la gama con los

Lepas L4. Lepas

El lema del modelo es “Always Freedom” algo que queda representado con su experiencia de conducción, que promete ser ligera, intuitiva y adaptada al uso diario.

Respecto al diseño la marca ha adelantado que el Lepas 4 ha sido desarrollado sobre la plataforma inteligente LEX, al igual que el Lepas 8, está diseñada para obtener una conducción avanzada con la eficiencia como medio.

La tecnología integra electrificación, conectividad y experiencia de conducción flexible. Con ello se podrán incorporar sistemas de propulsión con una interacción fluida en la conducción, propulsión e interior.

Su carrocería incluye líneas fluidas con gran personalidad que le hacen reconocible, algo que queda reflejado en su firma lumínica con "pupila vertical" y luces diurnas en forma de V.

Interior del Lepas 4. Lepas

Mientras, su interior se caracteriza por la amplitud con un espacio funcional. Aunque la estrella de todas las miradas es su pantalla vertical de 13,2 pulgadas que tiene un diseño en cascada integrándose con la arquitectura minimalista y limpia. Se prioriza así la facilidad de su uso.

Cuenta con un concepto de cabina envolvente, todo ello con materiales sostenibles y agradables al tacto. Se reinterpreta así la elegancia para que tenga un uso funcional en el día a día.

Para redondear este diseño funcional, el LEPAS L4 ofrece unas dimensiones de 4.420 mm de longitud (4.406 mm en la versión PHEV) y una batalla de 2.700 mm, lo que le otorga unas proporciones equilibradas e ideales para la movilidad urbana y los desplazamientos cotidianos.

La versatilidad interior se multiplica de forma natural gracias a unos asientos traseros que se abaten casi en plano, un maletero funcional y hasta 31 soluciones de almacenamiento.

Todo su apartado tecnológico está impulsado por un chip inteligente de alto rendimiento que es capaz de gestionar 17 funciones de asistencia a la conducción y 14 sistemas de seguridad activa.

Esta dotación se complementa con interacción por voz multimodal y carga inalámbrica rápida de 50W, creando un entorno tecnológico intuitivo y no intrusivo, diseñado para acompañar al conductor sin sumar complejidad.

Tras el éxito indiscutible que está teniendo el consorcio con Omoda y Jaecoo, esta propuesta posiciona al Lepas L4 como el próximo superventas del grupo, combinando una tecnología intuitiva con la versatilidad necesaria para conquistar el corazón de las ciudades europeas este 2026.