La OCU marca las normas: este es el mejor día para echar gasolina durante esta Semana Santa en España

Muchos se han quejado ya de que las ayudas proporcionadas por el Gobierno no son suficientes para frenar la escalada actual de los precios de la gasolina. De hecho, desde FACUA, Consumidores en Acción, han denunciado que ciertas estaciones han aprovechado para aplicar otra subida.

Y es que los incrementos siempre son rápidos y las bajadas lentas, esto hace referencia al "efecto cohete y pluma". Aunque el precio de la gasolina no depende únicamente de la subida del petróleo, sino que también influyen las materias primas, los gastos de transporte y los impuestos como el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos.

Tal y como ha explicado Enrique García, portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) en la cadena Cope "la primera semana la subida fue espectacular, y esa gasolina se ha fabricado con un petróleo que no estaba ni mucho menos por encima de los precios que tenía cuando comenzó la guerra, era mucho más barato".

Representación de la subida de precio. istock

Para mitigar los efectos, la organización recalca el mejor día para repostar son los lunes, con ello se puede ahorrar hasta un 1% por depósito. La razón es que es el día de la semana en el que se comunican y ajustan los precios.

Por el contrario, los fines de semana y vísperas de festivos los precios suelen ser más elevados. Por esta razón, ser previsor juega un papel fundamental.

De la misma manera, García da las claves para encontrar la estación de servicio más económica, para ello la organización pone a disposición de los consumidores una herramienta desde su propia página web.

En ella se debe facilitar el código postal, así como los kilómetros que se quiere recorrer, la capacidad del depósito y el tipo de combustible. Con dichos datos se proporciona al usuario la gasolinera cercana más económica. El portavoz recalca que el objetivo es "empoderar al consumidor" para que pueda elegir libremente.

En este contexto también desmiente el mito de las gasolineras low cost, argumenta con ello que son igual de fiables que las que contienen aditivos, ya que no existen grandes diferencias en ellas.

Aparte de repostar en el mejor lugar y momento, los conductores pueden reducir los consumos llevando una presión correcta de las ruedas, de esta manera se disminuye la resistencia al rodamiento, la fuerza que tiene el neumático se debe revisar al menos una vez al mes.