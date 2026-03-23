Kia EV3: el eléctrico con el que perder el miedo a quedarse sin autonomía y pensado para ser el principal coche del hogar

El Kia EV3 es un modelo eléctrico que ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Kia

Autonomía, espacio y tecnología se combinan en un modelo diseñado para ser una solución a los recorridos diarios y a los viajes largos.

El mundo vira hacia la descarbonización de la economía. Es una realidad. Y la industria del automóvil no se queda atrás. Si bien el salto hacia el coche eléctrico aún no termina de convencer a todo el mundo, las automovilísticas se afanan cada vez más en ofrecer soluciones que satisfagan las demandas del mercado.

Y uno de los principales miedos de la clientela a la hora de dar el salto al eléctrico es la denominada ansiedad de rango. Es decir, el miedo a quedarse tirado en medio de la carretera por no tener suficiente autonomía. Pues bien, Kia ha desarrollado un modelo que solventa este problema.

La firma surcoreana ha desarrollado el EV3, un modelo perteneciente al segmento de los SUV compactos -el más demandado en Europa- que ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía en el entorno urbano.

El Kia EV3 destaca por un diseño moderno y atractivo con proporciones compactas y dinámicas. Kia

¿Cómo se pueden alcanzar estas autonomías? Gracias a la tecnología i-Pedal y a un sistema de frenado regenerativo que ofrece al conductor más flexibilidad y control al separar el nivel de frenado regenerativo de la función de control de parada total.

En su versión Long Range, el EV3 monta una batería con 81,4 kWh de capacidad, lo que le garantiza una autonomía en ciclo combinado de 605 kilómetros. La versión Standard Range, por su parte, monta una batería con 58,3 kWh de capacidad, con la que se pueden recorrer 436 kilómetros en ciclo combinado.

Sin duda, se trata de niveles de autonomía que permiten recorrer ya no sólo los viajes urbanos del día a día, sino que también son una solución para los viajes largos.

Más aún si se tiene en cuenta que el modelo incluye la tecnología de carga rápida con 400 V. Así, el tiempo necesario para recargar el vehículo del 10% al 80% se sitúa en los 29 minutos, en la versión Standard, y en los 31 minutos, en la versión Long Range.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 150 kW (250 CV) y un par máximo de 250 Nm, lo que le permite alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h.

Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y su consumo en ciclo combinado oscila entre los 14,9 y los 16,2 kWh, medidas más que ajustadas para un modelo que alcanza los 2.355 kilos de peso.

El Kia EV3 tiene una gran anchura y distancia entre ejes, lo que le permite contar con una gran habitabilidad en el interior. Kia

Se trata de un vehículo que tiene una longitud de 4,31 metros, una anchura de 1,85 metros, una altura de 1,57 metros y una distancia entre ejes de 2,68 metros.

Esta distancia entre ejes, unido a que es el modelo más ancho de su categoría, le permite contar con una gran habitabilidad en el interior. De esta manera, el Kia EV3 puede ser considerado el único vehículo de un hogar.

El espacio interior cuenta con asientos de relajación, soluciones de almacenamiento inteligentes, bandeja deslizante, un amplio espacio para la cabeza y las piernas, así como una iluminación ambiental inteligente.

En lo que a capacidad de carga se refiere, este modelo eléctrico tiene un maletero que alcanza los 460 litros. No obstante, esta capacidad se eleva hasta los 1.251 litros en caso de que se abatan los asientos traseros. Además, dispone de un maletero delantero con otros 25 litros de capacidad pensado para almacenar los cables de carga.

La amplia habitabilidad es una de las principales características del Kia EV3 Kia

Pero Kia también ha diseñado este coche con materiales reciclados.

Entre estos destaca el maletero, que está fabricado con un 40% de plástico oceánico procedente del Pacífico.

Además, la firma surcoreana ha implementado otras diez soluciones de materiales como bioplásticos, tejidos PET (tereftalato de polietileno) reciclados y pintura sin BTX (benceno, tolueno y xileno).

Cabe mencionar que como parte de su estrategia de sostenibilidad a largo plazo, Kia prevé que el 20% de los plásticos utilizados en sus vehículos procedan de fuentes recicladas para 2030.

Más confort y tecnología

El puesto de conducción del Kia EV3 está dominado por una triple pantalla panorámica (12,3'' + 5,3'' + 12,3'') en las que se combinan las funciones de entretenimiento, climatización y cuadro de instrumentos en un diseño limpio y tecnológico.

Como opción, el modelo puede incorporar un Head-up Display de otras 12,3'' en el que se visualiza toda la información necesaria en la línea de visión del conductor.

Además, el modelo logra un excelente equilibrio entre mandos y controles táctiles para las funciones interiores que ayudan a minimizar la distracción del conductor.

El Kia EV3 también se caracteriza por su confort. De hecho, está dotado con el primer sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) ultra compacto y de alta eficiencia del mundo.

Puesto de conducción del Kia EV3 GT-Line Kia

Ello le permite proporcionar un confort constante en el habitáculo en todas las condiciones meteorológicas, maximizando la comodidad y minimizando el consumo de energía, sin comprometer la autonomía.

Este sistema ofrece a los pasajeros de los asientos delanteros hasta seis centímetros más de espacio para los pies en comparación con un sistema convencional.

Pero a nivel tecnológico, el Kia EV3 también está equipado con multitud de sistemas avanzados de ayuda a la conducción.

Entre ellos destaca el sistema de reconocimiento de límites de velocidad, la asistencia a la conducción en autovía, el control de crucero inteligente, el asistente de ángulo muerto, el sistema de asistencia de frenada de emergencia, el de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado o el mantenimiento de carril.

El Kia EV3 incorpora la filosofía de diseño 'Opposites United' de la marca, mucho más refinada y moderna. Kia

Asimismo, el vehículo puede ser utilizado como fuente de energía gracias a su sistema de carga bidireccional (V2L). De esta manera, con la batería totalmente cargada, el Kia EV3 ofrece 3,6 kW de potencia, lo suficiente para hacer funcionar un televisor o un aire acondicionado.

Con todo, el Kia EV3 se muestra como una alternativa a considerar para aquellos que estén decididos a dar el salto a la movilidad eléctrica. El vehículo combina tres aspectos a tener en cuenta: una autonomía considerable, la capacidad de carga rápida y una gran habitabilidad, confort y tecnología en el interior.