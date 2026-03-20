Lamborghini pisa el acelerador: logra cinco años seguidos con récord de ventas pese a recortar la rentabilidad en 2025

Lamborghini, la firma dependiente del Grupo Volkswagen, es la única firma automovilística que ha logrado batir su récord de ventas de forma consecutiva durante los últimos cinco años.

Ni siquiera Ferrari, la firma más rentable de la industria automovilística, logró seguir los pasos de la compañía del toro. Todo ello se produjo en un entorno marcado por un menor peso del sector del lujo y por los aranceles impuestos por la Administración Trump.

Con todo, Lamborghini comercializó en 2025 un total de 10.747 vehículos en todo el mundo, lo que equivale a un nuevo récord y a un alza del 0,5% en comparación con el ejercicio anterior. Pero también supone superar por tercer año consecutivo la cifra de las 10.000 unidades matriculadas en el mundo.

Todo ello se tradujo también en un récord en la cifra de negocios. La multinacional italiana facturó el año pasado 3.200 millones de euros, lo que supuso un alza del 3,5% en comparación con el ejercicio anterior.

De hecho, dicho récord de facturación se consiguió gracias a un incremento en los precios, así como a una mayor adopción del programa de personalización de la marca, denominado Ad Personam. De hecho, el 94% de los vehículos comercializados por la compañía contenía, al menos, un elemento de personalización.

La región Emea (Europa, Oriente Medio y África) se mantuvo como la más importante para la compañía, con un total de 4.650 unidades comercializadas, un 10% más en comparación con el ejercicio anterior.

Asimismo, la región de Asia Pacífico logró elevar las ventas en dos unidades, hasta alcanzar los 2.750 vehículos. Por su parte, las matriculaciones en la región América cayeron un 9,8%, hasta las 3.347 unidades.

Cae la rentabilidad

En lo que a beneficio operativo se refiere, Lamborghini alcanzó los 768 millones de euros, lo que equivale a un descenso del 8% en comparación con el ejercicio anterior.

La rentabilidad también se contrajo. Concretamente, en tres puntos porcentuales hasta situarse en el 24%. Esto sitúa a Lamborghini como la única firma que puede hacer frente a Ferrari, dado que su margen se situó en el 38,8%, medio punto porcentual más que en 2024.

Stephan Winkelmann, presidente y consejero delegado de Automobili Lamborghini, explicó que "en un contexto global desafiante, continuamos creciendo, protegiendo la rentabilidad y fortaleciendo aún más el valor de la marca. Nuestra estrategia es clara: disciplina, visión a largo plazo y enfoque en el producto".

Paolo Poma, director financiero de la compañía, apuntó que "los resultados obtenidos confirman nuestro objetivo de crecimiento sostenible, preservando al mismo tiempo la rentabilidad".

Cabe recordar que Lamborghini acaba de abandonar el plan para desarrollar su primer vehículo completamente eléctrico. Así, el Lanzador, un superdeportivo eléctrico de cuatro plazas, nunca verá la luz.

En su lugar, la multinacional italiana lanzará un modelo híbrido enchufable, lo que permitirá contar con una gama completamente electrificada de cara a 2030, compuesta por el Urus, el Temerario y el Revuelto.