Juanjo Jiménez, autónomo: "Tenemos que invertir el 30% en tecnología para arreglar coches chinos, si no seríamos ricos"

El sector de la reparación atraviesa una tormenta de cambios. Juanjo Jiménez, cofundador de JC Automotive Brand Service, desvela a El Español la cara oculta de un negocio marcado por la inversión tecnológica y la presión fiscal.

"Tenemos que reinvertir el 30% en tecnología para poder reparar los coches chinos y vehículos modernos; si no fuera por eso, seríamos ricos", afirma con rotundidad.

A este desafío técnico se suma la asfixia del autónomo al contratar: "Un empleado con un sueldo neto de 1.500 euros le cuesta a la empresa 2.500 euros".

Imagen de un mecánico arreglando distintas piezas. Europapress

Por otro lado, en sus redes sociales explica otras dificultades del sector al margen de los beneficios. Relata cómo los talleres son parte del sector servicios al ofrecer una mano de obra profesional.

Entre los desafíos se suma una polémica recurrente, el margen de beneficio de los mecánicos con los recambios. Ante las críticas, Jiménez rompe una lanza a favor de su gremio apoyándose en las teorías de Adam Smith.

Con ello recuerda que las leyes de la economía básica de un taller se rigen de la misma manera que en cualquier otro sector privado. Un taller es un sector de servicios con dos fuentes de ingresos: la mano de obra y el margen en los recambios.

"Por supuesto, recibimos descuentos del 50% o a veces hasta el más del 60% por los recambios que instalamos en vuestros coches, y ahí es donde va el tema", argumenta, confirmando que aquí está la clave.

Al cobrar ese margen adquirimos también la responsabilidad de una buena praxis y la garantía de las piezas que montamos", aclara Jiménez.

En cada operación realizada, el taller aplica las horas de mano de obra estipuladas por los baremos oficiales a un precio determinado, pero es en el margen del recambio donde reside la verdadera sostenibilidad del negocio.

Esta política choca frontalmente con la tendencia de algunos clientes de aportar sus propias piezas para intentar abaratar los costes de la factura, una práctica que el cofundador de JC Automotive desmiente.

Según explica, si un taller aceptara montar material externo, el precio de la mano de obra tendría que ser "más del doble" para poder sufragar los costes fijos. Además, advierte de un riesgo fundamental para el usuario, "si traes tú la pieza, la garantía te la cubres tú mismo".

Jiménez defiende a su vez que estas normas no son caprichosas, sino leyes de autorregulación establecidas por el sector privado para garantizar la supervivencia de un ecosistema del que viven miles de familias.

Al igual que Adam Smith argumentó hace tres siglos, el mercado se regula por volumen: mientras un particular compra una pieza al año, un taller puede superar los 100.000 euros anuales en compras, lo que justifica los descuentos y los rappels, un descuento comercial cuando se alcanza un volumen de compra en un periodo de tiempo concreto.

Por otro lado frente a las voces que sugieren la creación de "talleres públicos" o gratuitos, Jiménez es tajante al señalar que esto sería un golpe letal para la economía nacional. "Los talleres somos productores masivos de impuestos".

Para Jiménez, la clave es entender que el taller no vende solo hierro y aceite, sino la capacidad técnica de mantener un país en movimiento bajo las reglas de un juego económico que lleva funcionando 300 años.