Es oficial: los conductores multados por las Zonas de Bajas Emisiones pueden reclamar si cumplen este requisito

El alcalde de Madrid ha confirmado esta semana la tregua a los vehículos sin etiqueta en la capital, permitiéndoles así circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Una medida anticontaminación que ya se ha implementado en muchas ciudades españolas y por la que muchos conductores se han visto sancionados.

Sin embargo, existen ciertos requisitos obligatorios que debe cumplir la multa para que sea válida. Para recurrirlas es necesario presentar un escrito 20 días naturales después de la notificación. La cuantía de estas sanciones asciende a los 200 euros, 100 euros por pronto pago.

Entre los casos de multa que se pueden recurrir se destacan errores como el nombre incorrecto del vehículo, o su matrícula si no se corresponde con la imagen, al igual que los datos, la fecha y el importe si están incorrectos.

Señal digital que indica la zona de bajas emisiones. istock

También puede reclamarse cuando no se hayan tenido en cuenta las excepciones de personas con movilidad reducida o vehículos históricos, aquellos que cuenten con más de 30 años de antigüedad.

A ellos se suman los errores técnicos que controlan la entrada de vehículos o la falta de señalización. O incluso si se accedió a las ZBE de Barcelona fuera del horario establecido, de 7 a 20 horas sin tener en cuenta fines de semana y aun así se sancionó.

Y es que cada municipio establece su propio horario, como en Sevilla que, según Reale Seguros, su horario es de 7 a 19 horas o en Vigo, que de acuerdo con su ayuntamiento su horario es de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes.

Además, siempre que se presente dicha reclamación debe hacerse con bases sólidas que argumenten los errores cometidos.

Estafas en las multas

Por otro lado, es importante asegurarse de los canales por los que se ha recibido dicha denuncia. Según el RACE, la notificación de una sanción en la capital puede llegar al domicilio del titular del vehículo, mediante la sede electrónica Vial, el tablón Edictal Único del BOE o la sede electrónica del ayuntamiento.

Pero en ningún caso las sanciones se notifican mediante códigos QR en el parabrisas del coche, como bien ha alertado la Policía Nacional a través de sus redes sociales.

Nunca se deben escanear, ya que te pueden dirigir a una página web falsa completamente idéntica a la del sitio oficial; su objetivo es el robo de datos personales. Por lo que su recomendación es la configuración del teléfono con la que se permita comprobar el enlace completo antes de abrirlo.

Por lo que leer bien los documentos es igual de importante que los medios por los que se comunican las sanciones, desconfiando siempre de cualquier canal sospechoso.