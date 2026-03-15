Ya está en marcha: la nueva ley de movilidad sostenible que afecta a miles de trabajadores en España

Con el objetivo de la descarbonización de España y el fomento de otros tipos de movilidad verde se ha creado la La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.

Esta nueva normativa fue aprobada el pasado mes de diciembre y obliga a que las empresas con más de 200 empleados o 100 por turno implementen planes de movilidad sostenible antes del cinco de diciembre de 2027.

En este contexto, Elena Peyró, ingeniera de caminos y CEO cofundadora de Joinup junto con Alberto López, empresa especializada en servicios de movilidad para empresas, adelanta a EL Español las claves que transforman al nuevo sector de la movilidad.

Elena Peyró, CEO y cofundadora de Joinup. Cedida

La aprobación de esta ley ha abierto la puerta a los fondos de 10.000 millones de euros de Next Generation.

Con ello se deberá ofrecer puntos de recarga en los centros de trabajo con lo que a su vez se impulsará el sector de la compra de vehículos electrificados.

Según confirma Peyró, esta ley supone un "empujón definitivo" para el sector, al hacer que las decisiones ecológicas dejen de ser aplazables.

La razón por la que se fundó Joinup en 2012 no fue para entrar en el sector de la movilidad, sino porque se buscaba una transformación de los desplazamientos, su objetivo era facilitarlos reduciendo sus costes.

Y aunque comenzaron con una propuesta de taxi compartido, una idea adelantada a su tiempo, se dieron cuenta, gracias a un cliente, de la necesidad que se tenía en el sector empresarial de mejorar su eficiencia dentro de la movilidad.

De la misma manera, la directiva aclara que "el verdadero cambio no está en abandonar el coche de empresa, sino en asumir de una vez que la movilidad de los empleados también es una responsabilidad de la misma".

Un transporte que afecta a los trabajadores en su tiempo, estrés y cansancio, todo ello sin tener en cuenta las emisiones producidas.

"Por eso creo que la ley hace algo importante: llevar al terreno normativo una idea que ya era bastante evidente", recalca la ingeniera.

"Cuando una empresa centraliza sus desplazamientos en una sola plataforma y una única factura, empiezan a ver lo que antes estaba disperso: los costes, los procesos, las ineficiencias y también las oportunidades. Entre ellas, algo tan evidente como poder desgravar el IVA del 21%"

Como bien explica su CEO, con este proyecto ya han podido llevar a cabo eventos a grandes compañías, entre ellas destaca Telefónica.

Elena Peyró, CEO y cofundadora de Joinup. Cedida

En cuanto a los beneficios que obtiene la empresa se subraya la presión en el aparcamiento y una mejora de la movilidad con la que abordan un ángulo muerto para los trabajadores.

Por otro lado, Joinup también busca mejorar el transporte con sus puntos de recarga, con una filosofía que parecen tener muy clara. "No se puede apostar por la electrificación si luego no eres capaz de hacerla operativa en el día a día".

Afirman también que el sobreesfuerzo que tienen que realizar los conductores para encontrar un punto de recarga no ayuda al progreso, sino que lo estanca.

Y es que para medir la evolución, evalúan los beneficios dependiendo de la cantidad de emisiones contaminantes que se han reducido con su ayuda.

La compañía, líder en movilidad sostenible, ya posee 1.000 cuentas corporativas activas con las que confirma que sus clientes ya cuentan con ahorros de más de un 30%.

Ellos mismos aseguran que con cinco años han conseguido dejar de emitir 2.099 toneladas de CO₂ equivalente a dar 357 vueltas completas a la Tierra.

Más allá de la Ley 9/2025, el verdadero cambio es de mentalidad. Para Elena Peyró, estamos ante el fin de la centralidad del motor de combustión, no solo por normativa, sino porque pertenece a una forma antigua de gestionar los desplazamientos.

"Vamos hacia un modelo más eléctrico, consciente y exigente", afirma la CEO de Joinup. El reto ya no es solo moverse, sino entender el impacto generado en la ciudad y en las personas.

Esta transformación no es una promesa de futuro; para las más de 1.000 empresas que ya operan con Joinup, es un presente más limpio, sencillo y humano que ya está en marcha.