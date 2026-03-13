Los expertos lo confirman: se dispara el consumo de gasolina en el coche si no haces este sencillo mantenimiento

Con el precio actual de la gasolina por las nubes, los expertos han hablado para mejorar el ahorro de los consumidores. Una recomendación pensada para los próximos viajes de Semana Santa.

Como bien ha publicado Europa Press, la red de talleres Euromaster con 400 centros en España, ha confirmado mediante los datos de Michelin, que llevar una presión en las ruedas más baja que la recomendada supone un aumento en el consumo de hasta un 7%.

Este dato se produce a consecuencia de que un neumático bajo genera una mayor resistencia al rodamiento, por lo que el vehículo necesita una mayor cantidad de energía para moverse, lo que se traduce en un aumento del combustible.

Revisión de la presión de los neumáticos. EUROMASTER

Por su parte el RACE hace referencia a que los neumáticos son fundamentales, tanto es así que desde 2014 todo vehículo en España debe contar con un indicador de presión de los neumáticos.

Aunque la recomendación de la presión depende de cada fabricante, para comprobarla se debe mirar la pegatina que suele estar situada en la puerta del conductor o en la tapa del depósito de combustible. Si no se encuentra en dichos lugares, siempre estará presente en el manual del vehículo.

De hecho según los datos de Europa Press, si durante un año se circula con baja presión se puede llegar a consumir un depósito adicional, de unos 45 litros.

Las consecuencias van más allá del impacto económico, ya que se aumenta la distancia de frenado entre dos y tres metros en suelo seco, e incluso con un bar por debajo de las indicaciones puede incrementarse la distancia de frenado en 11 metros.

Michelin por su parte recomienda que la presión se debe mirar siempre en frío, ya que cuando se calientan los neumáticos la presión aumenta por lo que se inflan y el resultado no es real.

Al igual que la rueda de repuesto, algo que no se suele comprobar, siempre debe estar en perfecto estado por si se debe usar en una emergencia. La sugerencia que hace Michelin es comprobar la presión al menos una vez al mes.

Después de haber comprobado la presión que propone el fabricante se debe insertar la boca del compresor en la válvula de la rueda. Tras haberlo hecho hay que fijarse en la presión que da el medidor, si no es acorde pulse el botón hasta alcanzar la medición correcta.

Entre las causas más habituales de pérdida de aire se encuentra la exposición de los neumáticos al sol, las llantas viejas o oxidadas o una válvula en mal estado. Todos ellos sin tener en cuenta la causa más evidente, un pinchazo, que produce una pérdida lenta y constante.

Por lo que la mejor opción será una pequeña comprobación de manera habitual, con lo que se evitarán daños económicos y, por supuesto, de seguridad en carretera.