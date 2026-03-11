Ya es oficial: el precio de la gasolina vuelve a subir y este es el truco definitivo para ahorrar 500 euros al año

Con el conflicto en Oriente Medio los precios de la gasolina se han disparado, una preocupación que ya se ha hecho visible entre los conductores españoles.

Los transportistas ya han denunciado las subidas del gasóleo, FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha calificado como abuso el comportamiento de algunas compañías petroleras que según recalcan han utilizado la situación para incrementar en más de 15 céntimos el litro.

"El combustible suministrado actualmente fue adquirido antes del inicio de las hostilidades, por lo que el traslado inmediato de costes carece de base económica", argumenta el organismo.

Consejos para el ahorro

Para ahorrar 500 euros al año, la DGT (Dirección General de Tráfico) destaca varias claves, entre las que se encuentra la manera de conducir, la cual determina entre un 30% y un 50% del gasto.

Posicionan también los mantenimientos como la clave del ahorro, una puesta a punto anual y el control de la presión reducen el consumo hasta un 4%.

El organismo prioriza las marchas largas incluso antes de alcanzar los 50 km/h, con lo que el motor trabaja desahogado. Recalcan también la anticipación ante los obstáculos lejanos, evitando frenazos y acelerones.

Y en tercer lugar recomiendan evitar el uso innecesario del aire acondicionado que puede subir el gasto hasta un 20% y retirar objetos pesados del maletero que rompan la eficiencia del vehículo.

AXA, la compañía de seguros, destaca que el aire acondicionado se posiciona como uno de los enemigos del ahorro, siendo también las ventanillas abiertas si no se va a una baja velocidad. Sin embargo, si se circula a una velocidad más elevada, el aire acondicionado es la mejor opción.

En este contexto de ahorro, el propio RACE también hace varias sugerencias con las que se puede reducir hasta un 15% el carburante. En primer lugar, se subraya la importancia del freno motor, se debe desacelerar suavemente, con lo que se consigue hasta un 2% de ahorro.

Al igual que una buena planificación, que puede disminuir el consumo en hasta un 14%, o una correcta presión de las ruedas que puede repercutir en un 2% en vías urbanas y un 4% en las interurbanas.

BP, por su parte, invita a realizar una buena limpieza del filtro de aire; si está sucio o en mal estado, se reduce la potencia, haciendo que el motor tenga que aumentar su consumo.

En los coches con control de crucero se puede mantener una velocidad uniforme en viajes largos reduciendo los consumos ya que no se fuerza al coche a las subidas y bajadas de velocidad.

Y es que ya que los aumentos de precio son ajenos a nuestro control, la eficiencia al volante se convierte en la mejor opción para proteger el bolsillo de todos los conductores.