Ya es oficial: los coches sin etiqueta podrán seguir circulando en 2026 tras suspenderse su prohibición

Una tregua inesperada para los coches más veteranos. El ayuntamiento de la Comunidad de Madrid dirigido por José Luis Martínez-Almeida permitirá temporalmente la circulación de los coches sin etiqueta medioambiental.

Se da un respiro más a la medida que fue aprobada el 13 de septiembre de 2021 y que entró en vigor el 1 de enero de 2022. Un programa que se ha extendido pudiéndose aplicar a todos los habitantes de municipios con más de 50.000 habitantes o de 20.000 si superan los límites de contaminación permitidos.

Con este paréntesis se permitiría circular a los vehículos 'A', sin distintivo medioambiental, siempre y cuando se cumpla con la normativa europea sobre la calidad del aire, si no es así, no se les permitirá circular por la capital.

Zona de Bajas Emisiones. Europapress

Una medida que solo incluirá a aquellos conductores que tengan su vehículo empadronado en Madrid o que paguen el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, IVTM en la ciudad.

Aunque los niveles se han superado en varias ocasiones, el pasado mes de febrero se alcanzaron mínimos históricos de aire limpio, el cual es posible medir mediante las 24 estaciones que dispone la comunidad.

De este modo se les permitirá circular por todo el término municipal además de estacionar en las zonas reguladas (SER) del barrio correspondiente.

Aunque según aclara el Consistorio, la cantidad de este tipo de vehículos es realmente reducida. Ya que de de 1.045.898 coches que circulan diariamente, tan solo el 1,08 % no disponen del distintivo, o lo que es lo mismo, 11.309 vehículos.

Según publica Europa press el responsable de Medio Ambiente y Movilidad de la formación, Ignacio Benito, denuncia que el gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha "utilizado triquiñuelas para mantener la circulación de 'cafeteras con ruedas'".

Asimismo recalca que supone una falta de respeto para todos aquellos conductores que sustituyeron su vehículo para cumplir con la normativa municipal, algo que achaca al factor económico y propone el aumento de ayudas para la compra de vehículos.

A esta medida se suman otros ayuntamientos como Burgos, siempre que se cumplan los requisitos anteriores aplicados a la capital de la provincia de Castilla y León. Una noticia que ha comunicado este miércoles, Cristina Ayala, su alcaldesa.

Quien ha admitido que la ciudad no tiene problemas de contaminación y en el caso de que los hubiera se aplicarían las restricciones oportunas.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya forman parte de la cotidianidad de muchos españoles. Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros para este año, con el objetivo de impulsar el compromiso nacional hacia las cero emisiones.