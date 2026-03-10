Renault Group presenta 'FutuREady', su estrategia para cerrar la década con 36 modelos hasta 2030

El conglomerado francés Renault Group ha anunciado su nueva estrategia para 2030 llamada futuREady, un plan que contempla una ofensiva de producto para los próximos cinco años con el lanzamiento de 36 nuevos modelos, de los cuales 16 serán totalmente eléctricos.

Dentro de esta hoja de ruta, Renault prevé que 14 de los nuevos modelos estén destinados exclusivamente a mercados internacionales, especialmente en regiones con fuerte potencial de crecimiento como India, Corea del Sur o América Latina.

El objetivo del grupo es superar los dos millones de vehículos vendidos al año en 2030, con aproximadamente la mitad de esas ventas procedentes de fuera de Europa. Igualmente, aspira a conseguir que el 100% de sus ventas para 2030 sean de vehículos electrificados en Europa para aumentar su presencia en el mercado y competir con las nuevas marcas chinas que llegan a Europa.

A medio plazo, la empresa aspira a generar "resultados financieros sólidos y resilientes de manera duradera" con un margen operativo del Grupo de entre el 5% y el 7% de la cifra de negocios y un free cash-flow del Automóvil superior o igual a 1.500 millones de euros anuales de media. En igual medida, el conglomerado aspira a aumentar progresivamente el dividendo de sus accionistas que en 2025 se cerró en 2,2 euros por acción.

"Convertirnos en el constructor europeo de referencia implica fijarnos la ambición de desarrollar y producir en Europa productos de la más alta calidad en términos de atractivo, tecnología y competitividad. En un entorno más competitivo que nunca, esto requiere saber combinar rendimiento e innovación con resiliencia y robustez. Esta es la principal ambición de futuREady. En Renault Group, sabemos de dónde venimos y adónde queremos ir, cómo y con quién. Todo con un mismo objetivo: servir mejor a nuestros clientes y, en definitiva, garantizarles una movilidad limpia, accesible y adaptada a sus necesidades", ha manifestado el consejero delegado de Renault Group, François Provost.

Alpine y Dacia

"Este plan se basa en cuatro pilares. Primero, crecimiento y producto. Lanzaremos 36 nuevos modelos de aquí a 2030 y transformaremos en profundidad la experiencia del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros vehículos, ha insistido Provost.

Por su parte, Dacia continuará manteniendo la misma filosofía 'value for money', es decir, coches asequibles, robustos y prácticos. Sin embargo, de cara a 2030, la firma de origen rumano espera acelerar su ofensiva eléctrica con la aspiración de lograr dos tercios de sus ventas bajo estas motorizaciones en 2030, ya que en los próximos años Dacia lanzará cuatro nuevos modelos eléctricos dentro de su gama.

Por otro lado, Dacia no dejará a un lado su apuesta por la tecnología híbrida E-Tech en sus vehículos 4x4 y su liderazgo en modelos GLP. También perseguirá el objetivo de lograr un tercio de sus ventas en el segmento C para esta fecha.

En el caso de la marca deportiva Alpine, ésta continuará su expansión internacional, especialmente en mercados clave como Europa, Norteamérica y Asia. La marca seguirá desarrollando una gama de modelos deportivos electrificados, dentro de la transición del grupo hacia tecnologías eléctricas, aprovechando sus modelos A290 y A390 para atraer a nuevos clientes premium.

Nueva plataforma

Otro de los elementos clave en la nueva estrategia del grupo es el desarrollo de una nueva plataforma eléctrica denominada RGEV Medium 2.0, diseñada para vehículos de los segmentos B+ a D, aunque principalmente esta preparada para la nueva generación de vehículos eléctricos del segmento C que podrían fabricarse en la sede del grupo en Palencia. Esta plataforma permitirá la configuración de tracción trasera y tracción 4x4 para las ediciones de más prestaciones.

Esta arquitectura contará con tecnología de 800 voltios, que permitirá recargas rápidas de aproximadamente diez minutos y autonomías que podrían alcanzar hasta 750 kilómetros en vehículos eléctricos. Asimismo, Renault estima que esta plataforma permitirá reducir hasta un 40% el coste de producción de los vehículos eléctricos, lo que facilitará su competitividad en precio frente a otros fabricantes.

No obstante, cabe señalar que el grupo se apoyará en su doble experiencia eléctrica e híbrida para más allá de 2030. En primer lugar, tendrá dos tipos de motorizaciones eléctricas con las denominadas químicas de "alta densidad" a partir de 2028 y las químicas "asequibles" que mantendrán las actuales plataformas de 400V para los vehículos de los segmentos A y B, con tiempos de carga de 20 minutos en 2030.

El diseño de la plataforma RGEV medium 2.0 también permitirá autonomías muy largas con este tipo de química "asequible", sin comprometer el tiempo de carga gracias a su arquitectura nativa de 800 V, esto es, hasta 10 minutos.

Para los híbridos (HEV), Renault Group continuará ampliando su tecnología E-Tech más allá de 2030 con nuevas versiones de menos de 150 CV y un despliegue fuera de Europa, todo ello con una significativa reducción de costes.

Renault Group aspira a competir con los fabricantes de automóviles chinos en términos de innovación, costes y velocidad. Esto implica un desarrollo de productos más rápido, en un ciclo de dos años por modelo como ya ha hecho con el Renault Twingo.

Para conseguir esto, la firma francesa usará un 30% menos de piezas de media por vehículo y la integración de 350 robots humanoides de nueva generación para trabajos arduos o de menor valor añadido. Gracias a la IA, Renault Group pretende reducir a la mitad el tiempo de interrupción en sus fábricas y reducir su consumo energético en un 25%. En total, esto se traduce en una reducción del 20% en los costes de producción.

El fabricante francés también presentó este martes dos nuevos vehículos con el Bridger, un SUV compacto dirigido al mercado indio, y el Dacia Striker, un crossover familiar que contará con los primeros pedidos a partir de este verano con un precio desde 25.000 euros. También, la entidad gala sacó a relucir un prototipo 'R-Space' y que podría ser una primera toma de contacto con la próxima generación de eléctricos de la marca.

Por último, Renault Group pretende aumentar la producción en colaboraciones con otros fabricantes como Nissan y Mitsubishi Motors y también con Volvo Group (Renault Trucks), Ford y el Grupo Geely en Corea del Sur y Sudamérica. El grupo aspira a producir más de 300.000 vehículos al año para estos 5 fabricantes de aquí a 2030 en tres continentes.