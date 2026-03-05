Omoda y Jaecoo desbancan a Toyota como las marcas mejor valoradas por los concesionarios en 2025

El Grupo Chery, propietario de las marcas Omoda y Jaecoo, es el mejor valorado por los concesionarios españoles. Concretamente, ambas enseñas lograron desbancar a Toyota -que pasa a la octava posición- como la firma más valorada por la red oficial.

Así lo recoge en el informe 'VCON 2025', llevado a cabo por la consultora PwC España para la patronal de concesionarios (Faconauto) y que ha sido presentado hoy en el transcurso de la segunda jornada del congreso. El estudio, que recoge los datos de concesionarios de 22 fabricantes, sitúa a Omoda y Jaecoo con la puntuación más alta (9,9 puntos), seguidas de Ebro (9,6 puntos) y Renault (9,5 puntos).

Por contra, las firmas que obtienen peor puntuación son Fiat (2,9), Peugeot (4,3) y Opel (5) -todas ellas pertenecientes al grupo Stellantis-, y repitiendo la misma posición por tercer año consecutivo, aunque con un ligero incremento en sus respectivas puntuaciones.

De otra parte, Volkswagen fue la firma que registró la mayor subida en el ranking respecto a 2024.

Lo cierto es que no son las primeras enseñas de origen chino que logran ser las mejor valoradas en dicho estudio. En 2023, MG hizo lo propio.

De hecho, la entrada de las marcas chinas en el mercado patrio se ha convertido en una fuente de ingresos para los concesionarios, puesto que ha permitido incrementar las ventas, así como la rentabilidad media.

Una rentabilidad que al cierre de 2025 se situó en el 1,47%, lo que supone 0,55 puntos porcentuales más en comparación con el cierre de 2024, según datos de Snap-en Business Solutions para la patronal de concesionarios.

No obstante, estas cifras se sitúan lejos del récord de 2022, cuando el margen medio se situó en el 2,24%. Cabe recordar que dicho año se caracterizó por la escasez mundial de semiconductores lo que obligó a los fabricantes a producir únicamente los modelos más rentables.

Un dato a destacar es que el año pasado se redujo el porcentaje de concesionarios en pérdidas. Al cierre de 2025, un 22,2% de la red oficial tenía números rojos, lo que supone un descenso de 9,2 puntos porcentuales frente al ejercicio anterior.

Dicha rentabilidad se logró ya no sólo gracias al incremento de las ventas, sino también al control de los gastos sobre la facturación, los cuales se situaron en el 4,1%. Una cifra que supone el dato más bajo en muchos años.

De hecho, en la encuesta realizada por PwC España se observa que un 48% de los encuestados considera que su concesión valdrá más que en la actualidad, lo que supone diez puntos más frente a 2024.

Por su parte, un 40% (cinco puntos porcentuales menos) cree que el valor de su concesión se mantendrá, mientras que un 12% (cinco puntos menos) considera que perderá valor.

Eso sí, la marca más atractiva para el 74% de los concesionarios es Toyota, seguida de Mercedes-Benz (28%) y Renault (19%).

Marcas chinas

Ahora bien, si se tuviesen que decantar por alguna de las nuevas enseñas, el 68% de los concesionarios elegiría a la china BYD.

La enseña asiática es el mayor vendedor de coches eléctricos del mundo y de cara al presente ejercicio prevé matricular 70.000 unidades, tal y como adelantó este diario. Le sigue Ebro (38%) y Omoda y Changan, con el 32%.

La gran acogida de las marcas chinas tiene un por qué. Para el 70% de los concesionarios que operan marcas establecidas la razón se explica por unas calidades similares (38%), así como a una menor calidad pero con mejor precio (32%).

Por su parte, el 63% de las concesiones de marcas nuevas considera que se debe a unas mejores prestaciones y precio, al tiempo que el 24% considera que estas enseñas tienen calidades similares y mejor precio.

Factores limitantes

Entre los factores limitantes de la actividad, el 61% de los encuestados lo achaca a los factores operativos. Concretamente, a la escasez de personal cualificado, los elevados niveles de absentismo y las políticas de compra de la marca.

Asimismo, otro 38% cree que la limitación de su actividad vendrá determinada por la economía, el mercado y los aranceles. Un porcentaje similar (36%) a los que consideran que entre los factores limitantes se encuentra la situación global de transformación en el que se halla sumido el sector de la automoción.