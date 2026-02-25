Jesús, camionero español en USA: "Gano unos 5.100 euros al mes, de gastos tengo la comida y el teléfono móvil"

Jesús es un camionero español que se ha trasladado a Texas tras dos décadas recorriendo Europa, cuando decidió cruzar el charco en busca de un nuevo futuro laboral. Él realiza trayectos de larga distancia, que a su vez va transmitiendo en sus redes sociales.

El conductor viaja por todo el país sin contar Alaska y Hawái. Desde sus vídeos muestra cómo al vivir en el propio camión, no tiene que pagar alquileres "de gastos tengo la comida y el teléfono móvil". Dentro de su casa con ruedas, dispone de todos los utensilios que necesita, con los que poder cocinar, dormir, almacenar y hasta una pequeña aspiradora.

Por otro lado, señala su economía, aclarando lo que ganó durante el año 2024, cuando trabajó ocho meses allí y otros cuatro volvió a España. Antes de comenzar con las cifras, es importante recalcar que los sueldos dependen de las millas recorridas. En concreto, asevera realizar unas nueve mil al mes, mientras que otros conductores llegan a las 13 mil, a lo que se suma que transporta frigoríficos: "no es un curro muy especializado"

En el cálculo que él hace suma 50.218 dólares brutos anuales, lo que equivale a unos 6.000 dólares brutos mensuales, o lo que es lo mismo, 5.100 euros.

Aunque no es un sueldo limpio, ya que debe pagar una gran cantidad de impuestos a lo largo del año. En primer lugar, destaca a los federales, obligatorios en todo el país, él pagó 5.168 dólares.

"Vivo en un estado donde no se pagan impuestos", con ello el camionero se refiere a que existen varios territorios en los que no hace falta pagar esas tasas específicas. En cuanto a la seguridad social, que no es lo mismo que la sanidad, abona un total de 2.931 dólares.

A esto se suma el impuesto Medicare, un seguro médico dedicado a personas mayores de 65 años o más. Además de para jóvenes con discapacidades o enfermedades de gran gravedad.

Principalmente, su financiación proviene del impuesto sobre la nómina, con lo que se permite financiar hospitales, médicos y medicamentos. "He pagado 685 dólares", afirma. Mientras que de su seguro médico personal, revela que en ocho meses ha llegado a pagar 2.000 dólares. Con todas estas cifras da un total de 10.784 dólares reducidos directamente de su sueldo.

Si se compara con los 50.218 dólares ganados, los gastos fijos suponen un 21,474 % de los ingresos totales. Aunque asevera que tras hacer la declaración le devolvieron un total de 1.800 dólares. De este modo lo muestra a través del vídeo de sus redes sociales.

"En España tienes jubilación decente, paro, vacaciones. Aquí no tengo nada, es como si fuera autónomo", con lo que recalca que a pesar de tener mayores sueldos, no cuenta con los mismos privilegios.

Aunque compara el lucro que hubiera tenido si hubiera estado el año entero, unos 76.804 dólares, con las cifras del año anterior, en el que cobró unos 72.000 dólares."Algo he salido ganando", recalca dando así visibilidad a un oficio poco representado y más fuera de España.