Renault compra al Grupo Volvo y a la naviera CMA CGM su participación en Flexis, la 'joint venture' de furgonetas eléctricas

El Grupo Renault se ha hecho con el control total de Flexis, la joint venture creada junto con el Grupo Volvo para el desarrollo de una nueva generación de furgonetas eléctricas a partir de este año.

En 2024, ambos consorcios se comprometieron a invertir 300 millones de euros anuales cada uno durante tres años para el desarrollo de esta compañía. Meses después, la naviera francesa CMA CGM hizo una inversión a través de su fondo de inversión Pulse, destinado a fomentar la descarbonización de la cadena de valor logística, de 120 millones de euros hasta 2026 en Flexis.

Ahora, el Grupo Renault ha comprado la participación del Grupo Volvo y de CMA CGM (del 45% y del 10%, respectivamente) con el fin de asumir la dirección del desarrollo de esta nueva generación de vehículos comerciales ligeros eléctricos, que incorporarán tecnologías de vanguardia.

El consorcio automovilístico francés prevé que el acuerdo entre en vigor a finales del primer semestre de 2026, una vez obtenidas las aprobaciones de las autoridades de competencia.

"Este cambio en la gobernanza no modifica ni la ambición del producto ni el plan industrial original, cuyo objetivo es ofrecer productos y servicios innovadores en el segmento de las furgonetas eléctricas medianas", ha apuntado el Grupo Renault.

Un movimiento que avanza el nuevo plan de negocio que dará al conocer el automovilístico francés el próximo 10 de marzo. De hecho, la nueva estrategia parece dar marcha atrás a buena parte de los planes del anterior consejero delegado, Luca de Meo, hoy consejero delegado del grupo Kering.

La producción de la primera furgoneta eléctrica de Flexis está previsto que dé comienzo a finales de año y será la Renault Trafic Van E-Tech. Un modelo que se fabricará en la factoría francesa de Sandouville.

Lo cierto es que el Grupo Volvo, propietario de Renault Trucks, también distribuirá este vehículo comercial a partir de 2027.