La OCU lo deja claro: la opción más económica para comprar un coche en España es hacerlo al contado

El año comenzó con un aumento en las ventas de los turismos con un 1,1%. En enero se registraron 73.103 unidades según los datos de Anfac. Aunque en este contexto de ventas, los compradores pueden tener más dudas aparte de qué modelo elegir.

Entre los vehículos más destacados de enero se encuentra el Peugeot 208 con 2.055 unidades, el SEAT Ibiza con 1.904 vehículos y el SEAT Arona con 1.715 ventas, todo ello según los datos de Ideauto.

Bien, ante el aumento de las matriculaciones, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha confirmado cuál es la mejor opción dentro del ámbito económico a la hora de adquirir un nuevo modelo. Tras analizar las distintas opciones, han determinado que el renting se posiciona y adquiere peso a la hora de tomar una decisión.



Esto se debe a que los usuarios priorizan no tener imprevistos. Para el estudio que han realizado, han cogido como modelo al Toyota Corolla 140 e-CVT Active Plus, en el que analizan la compra a través de un renting, financiación o mediante una compra directa.

El renting de este modelo, con un contrato estándar de tres a cinco años, tiene un coste de adquisición estimado en 5.549 euros según confirman. Esta cifra ya integra todos los gastos operativos: mantenimiento, impuestos, seguro y neumáticos.

Si se compara con una simulación al contado, el desembolso supondría un pago de 26.645 euros. No obstante, el coste total se ve afectado por los 5.549 euros de gastos anuales y una depreciación significativa, situando su valor de mercado en unos 15.000 euros tras cuatro años de uso, de acuerdo con Ganvam, patronal de automóviles españoles.

En tercer lugar se encuentra la financiación, la cual se establece a medio camino de las anteriores. Alrededor de los 22.000 euros tras cuatro años. Aunque son cuotas más bajas, es cierto que la última es de una cuantía superior, lo que podría elevar el total a los 23.800 euros, siempre y cuando hablemos de un periodo de cuatro años.

Tras el análisis, la OCU ha determinado, según publica también EuropaPress, que la elección depende en gran medida del perfil del conductor, además de la intención que tenga con el vehículo en cuestión.

Para aquellos que les gusta el cambio y no pretenden tener el mismo coche durante tantos años, el renting se posiciona como una alternativa cómoda para ellos, aunque recomiendan comparar ya que la diferencia de precio de un mismo modelo puede cambiar en un 20%.

Sin embargo, es importante destacar, que todos aquellos usuarios que compren un vehículo por renting no tendrán derecho a las ayudas del Estado como el Plan Auto o las deducciones fiscales por vehículos electrificados, ya que no se aplican a este tipo de contratos.