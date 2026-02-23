El nuevo tesoro mineral de Europa: un gran yacimiento que dará vida a 700.000 coches eléctricos cada año

Durante décadas, en Beauvoir, una pequeña localidad del departamento francés de Allier, la actividad minera apenas despertó interés más allá del ámbito local.

Allí, la multinacional francesa Imerys llevaba explotando arcilla desde finales del siglo XIX, en una mina que parecía destinada a seguir siendo una más dentro del paisaje industrial rural.

Sin embargo, bajo esa capa de caolín se encontraba algo mucho más valioso para el siglo XXI: el litio.

De hecho, ya en la década de 1960 los estudios geológicos detectaron la presencia de litio en el subsuelo de la zona.

El hallazgo quedó registrado, pero en aquel contexto el mineral no tenía el peso estratégico que hoy posee.

El mundo no hablaba de transición energética ni de electrificación masiva del transporte, con el petróleo ejerciendo, en exclusiva, su dominio sobre la economía global.

Hubo que esperar más de medio siglo, hasta 2022, para que nuevos estudios geológicos confirmaran la verdadera dimensión del yacimiento: la veta era hasta tres veces más grande de lo que se había estimado inicialmente.

Ese descubrimiento cambió por completo la perspectiva sobre la mina. El proyecto, bautizado como EMILI (Exploitation de Mica Lithinifère par Imerys), convirtió a Beauvoir en uno de los enclaves más prometedores para el suministro de litio en Europa.

Las estimaciones actuales apuntan a que el yacimiento contiene en torno a un millón de toneladas del mineral, una cifra que permitiría abastecer la producción de baterías suficientes para fabricar hasta 700.000 coches eléctricos al año.

El litio es un componente esencial en las baterías de ion de litio que utilizan los vehículos eléctricos. Sin él, la transición hacia una movilidad sin emisiones simplemente no sería posible.

Hasta ahora, Europa ha dependido en gran medida de importaciones procedentes de potencias mineras como Chile, Australia o China.

Contar con una fuente propia dentro del territorio europeo supone, por tanto, un avance estratégico en términos industriales y geopolíticos.

Además del impacto en la cadena de suministro, el proyecto tiene implicaciones económicas directas para la región de Allier. La explotación y el refinado del mineral podrían generar actividad y empleo durante un periodo estimado de entre 25 y 35 años.

Las previsiones sitúan el coste de producción entre 7 y 9 euros por kilogramo, un nivel que permitiría competir en el mercado internacional y reforzar la posición europea en el sector de las baterías.

El Gobierno francés ha respaldado el desarrollo con una inversión de 50 millones de euros destinados a estudios y fases iniciales.

Así, lo que durante más de un siglo fue una explotación tradicional de arcilla podría convertirse ahora en uno de los pilares de la movilidad eléctrica europea. Beauvoir ya no es solo una mina histórica: es una pieza estratégica en la nueva economía del litio.