Nuevas baterías de sodio para acabar con el monopolio de litio en China: la clave para un coche eléctrico barato

El litio lleva siendo el rey de las baterías recargables desde hace 35 años, pero la crisis de este material amenaza al sector de la automoción. Aunque no todo son desventajas, ya que los momentos de crisis crean otras alternativas innovadoras como es el caso de las baterías de sodio.

En cuanto al sodio, es un elemento químico que cuenta con el número atómico 11, con símbolo Na. Las principales minas de este material en Europa se sitúan en Polonia, Rumanía, Italia, Alemania y España, en Barcelona.

Una nueva tecnología que reconfigurará el panorama, ya que no se dependerá de costosos materiales. Este hecho supondrá un abaratamiento en los costes de vehículos, asegurando una red de abastecimiento sólida para Europa ya que el país del centro no tiene el mismo dominio del sodio, como sí tiene con el litio.

Imagen de batería tradicional. Gettyimages

Aunque su funcionamiento es similar al de las baterías de litio mediante un ánodo y cátodo que a través de un electrolito almacenan y liberan energía. Sin embargo, la diferencia clave reside en el precio del litio, que no solo es menor, sino que también es un material más abundante y sostenible. Por su parte, el litio aumenta los tiempos de carga con mayor densidad energética.

Las bajas temperaturas no son ningún impedimento para el sodio, mientras que el litio tiene adversidades como la pérdida de autonomía o el aumento en el tiempo de recarga con una estabilidad térmica.

El sodio permite prescindir de materiales como el níquel o el cobalto, materiales costosos. El ahorro se verá reflejado en hasta un 50% cuando se alcance la fase de maduración, como bien asevera Bolt.Earth.

Un factor determinante es que el litio se encuentra de forma desigual en el planeta, mientras que el sodio es el sexto elemento más abundante en la Tierra.

La transformación hará que la demanda del litio baje, por lo que podría implicar una bajada en su precio, con lo que todo el sector de la automoción se vería beneficiado.

Las ventajas continúan con los ciclos de carga y descarga siendo mayores, con un aumento en el control de la estabilidad térmica. Fabricantes como BYD Y CATL, dos de los líderes en baterías, ya se han sumado al carro. De hecho, BYD ya ha establecido una línea de montaje en Xuzhou, China, donde cuentan con una capacidad anual de 30GWh.

El más favorecido en este cambio es el coche urbano, donde no se necesitan grandes autonomías, reduciendo su coste para posicionarse como una alternativa asequible, ya que en vehículos pesados o con grandes recorridos por delante la mejor opción seguirá siendo el litio.