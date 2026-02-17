Ricardo García (Benteler): "Buscamos nuevos negocios, bien sea en la automoción o en sectores como la defensa"

Ricardo García (Burgos, 1960) es el presidente del mercado de Módulos de Europa y director de Operaciones de la división de Módulos a nivel mundial de Benteler desde 2024, uno de los principales proveedores automovilísticos a nivel mundial.

Precisamente el sector de proveedores de automoción se halla sumido en una profunda transformación. La razón que lo explica es la lenta adopción de la electromovilidad por parte de la clientela a nivel mundial. Una situación que ha obligado a los proveedores a llevar a cabo una oleada de recortes de plantilla en los últimos meses.

Benteler no escapa a esta realidad. En los últimos meses de 2025, una de las ocho factorías con las que cuenta la firma alemana en España inició paros debido a la falta de encargos por parte de Renault.

Concretamente, se trata de la planta palentina de Venta de Baños en la que la multinacional alemana se comprometió a mantener la plantilla actual (formada por 85 trabajadores) hasta 2028.

La solución que encontró la compañía, a través del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), fue buscar carga de trabajo más allá de Renault.

Si bien el ejecutivo prefiere no pronunciarse sobre la situación de la factoría palentina, sí reconoce que la división de Componentes de Benteler "está mirando soluciones estratégicas y, a día de hoy, no hay ninguna decisión tomada".

Preguntado por la situación en la que se encuentra Benteler, García asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia que "hay dos puntos de vista: podemos hacer lo mismo con menos gente o podemos hacer más con la misma gente".

"Nuestro punto de vista siempre es hacer más con la misma gente y por eso estamos buscando nuevas oportunidades de negocio, bien sea dentro de la automoción o bien sea en otros campos fuera de la automoción", apunta García.

De hecho, asevera que "ahora mismo estamos investigando en el sector de la defensa o cualquier otro tipo de negocio" y añade que "siempre que tengamos esa flexibilidad y ese ajuste de sinergias será muy importante". Una idea que concuerda con la expresada hace un año por el presidente de la patronal de proveedores de automoción (Sernauto), Francisco J. Riberas.

Rentabilidad sostenible

En el apartado financiero, García explica que "estamos creciendo a nivel de resultados y rentabilidad". De hecho, el directivo afirma que "los últimos tres años quizás han sido los mejores de toda la historia del grupo".

Una situación que choca con la bajada de los volúmenes, pero que García sostiene que se debe a "los ajustes que ha hecho la organización en años anteriores".

En lo que a la rentabilidad se refiere, García añade que "en el mundo de la automoción se manejan márgenes muy reducidos que se compensan con los volúmenes".

Así, el ejecutivo comenta que "la rentabilidad en la división de Módulos (la que está bajo su cargo) nos movemos en un 4%; en la división de Componentes, en un 8%; y en la división de Tubos es un poquito más alta".

Coche eléctrico

La transición hacia el coche eléctrico es uno de los desafíos más importantes que afronta la industria automovilística. Lo cierto es que se está haciendo a distintas velocidades a lo largo del globo: China domina esta tecnología, Europa transita hacia ella y EEUU da marcha atrás.

"Nuestro portfolio prácticamente es el mismo para el coche de combustión que para el coche eléctrico", reconoce García. "Ahora mismo, no más del 10% de la producción está dedicada al vehículo eléctrico y el 90% para el coche de combustión", añade.

No obstante, se muestra optimista de cara al futuro. "Este año vienen todos los lanzamientos de Volkswagen en Pamplona, de Seat en Martorell y de Mercedes-Benz en Vitoria", aunque apunta que en este último caso, "la curva de lanzamiento se va a posponer un poco más de lo que inicialmente teníamos previsto". Unos lanzamientos para los que Benteler ha invertido alrededor de 30 millones de euros.

Eso sí, el ejecutivo argumenta que desde Benteler están preparados "para producir 100% de combustión, 100% eléctrico y todas las variantes que queramos entre medias".

En la actualidad, el 75% de los clientes de Benteler en China son alemanes, mientras que el 25% restante son fabricantes nacionales. En lo que García no duda es en que "esta curva va a ir creciendo".

"Hoy por hoy no hay grandes diferencias de trabajar con un proveedor chino o con un cliente chino o con un cliente americano o con un cliente europeo", asevera el directivo.

En el debate sobre cuál ha de ser el porcentaje mínimo para que los vehículos se consideren como Made in EU, García considera que el mínimo debería situarse en el 75%.

"Sí que es cierto que puede haber un 25% de componentes que puedan ser importados por tecnología, costes o por sinergias en general", alega el directivo.

Conducción autónoma

Una de las nuevas divisiones que ha creado Benteler es el de la conducción autónoma. En su caso, denominada Holon.

Se trata de un autobús de conducción autónoma con nivel 4 y con capacidad para 15 personas. "Para alcanzar el nivel 5 aún quedan un par de años o tres", reconoce el directivo.

Vehículo autónomo Holon de la compañía Benteler Benteler

Dicho modelo "fue diseñado con Pininfarina, la parte electrónica con Mobileye y ahora hemos integrado en esta división a ioki, una empresa que pertenecía a Deutsche Bahn (la principal empresa ferroviaria de Alemania)".

"El primer paso va a ser hacer una planta en Jacksonville (Florida), de unos 50.000 metros cuadrados, que estará más o menos terminada a finales de este año", avanza García.

De hecho, el ejecutivo asegura que la producción de este modelo comenzará a inicios del año que viene "y el grupo tiene unas expectativas muy altas puestas en ello, dado que es una inversión elevada".

Preguntado por si desde Benteler prevén iniciar este tipo de pruebas en España, García asegura que no, dado que ahora mismo se centran en Alemania, que es donde se están llevando a cabo las pruebas piloto.

Previsiones

De cara al presente ejercicio, García prevé que el negocio se mantenga estable o, como mucho, crezca un 2%. Sobre todo, varía entre regiones.

De esta manera, tanto en Europa como en España y EEUU ve un "mercado estable", al igual que China, que se mantendrá. Eso sí, "es cierto que los fabricantes europeos están reduciendo el negocio en China y están creciendo los chinos".