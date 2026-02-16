Un vendedor de vehículos, sobre los modelos chinos más problemáticos: "Estos coches arruinarán tu cuenta bancaria"

La llegada de marcas chinas al mercado del automóvil no solo ha ampliado la oferta, sino que ha disparado la competencia, especialmente en los modelos más económicos.

Sin embargo, junto a sus precios atractivos, también han surgido dudas sobre la fiabilidad de algunos vehículos.

En este contexto, un vídeo de TikTok de la cuenta Loyal Cars ha generado un intenso debate al poner bajo la lupa dos modelos concretos.

En la grabación, el vendedor y propietario de la cuenta lanza una advertencia clara: "Estos coches arruinarán tu cuenta bancaria".

Su análisis se centra en primer lugar en el JAC T8, al que define como "una pick up barata, pero que falla un montón y cuyos concesionarios ni siquiera cumplen la garantía".

Según explica, el principal reclamo del modelo era su precio competitivo, pero la experiencia de algunos propietarios habría cambiado esa percepción.

"Antes era popular, pero ahora casi nadie la compra y tú tampoco deberías", añade en el vídeo, sugiriendo que los problemas mecánicos y las dificultades con la garantía han pasado factura a su reputación.

El segundo modelo al que apunta es el Xiaomi SU7, un eléctrico que despertó gran expectación en su lanzamiento.

Sin embargo, el vendedor sostiene que los primeros años no están siendo sencillos: "Era un coche eléctrico que pintaba muy bien, pero con tan solo dos años de producción está dando muchos problemas en los frenos y en la dirección".

Además, asegura que "algunas personas han sufrido hasta accidentes graves", que, según su versión, estarían vinculados a esos fallos.

Esa advertencia culmina con un mensaje que resume su postura de forma contundente: "Al final, lo barato sale caro y estos coches lo demuestran".

Con esta reflexión, el vendedor pone en duda que el ahorro inicial compense si, con el tiempo, surgen averías recurrentes o problemas que terminan encareciendo la compra.

El vídeo no solo ha reavivado el debate entre los usuarios, sino que vuelve a situar el foco en una cuestión clave para el consumidor: hasta qué punto el precio puede imponerse a la calidad, las garantías y la fiabilidad en un mercado cada vez más amplio y competitivo.