Es oficial: llega una nueva batería China para coches eléctricos, permitirá recorrer más de un millón de km

Los vehículos eléctricos jubilan la obsolescencia, CATL(Contemporary Amperex Technology Co., Limited), el mayor fabricante de baterías a nivel mundial, ha confirmado el desarrollo de su nueva unidad.

A su vez, también han ratificado que crearán una gigafactoría aquí, en España, concretamente en Figueruelas (Zaragoza) de la mano de Stellantis, con la que vendrán 2.000 operarios asiáticos, suponiendo así una inversión de 4.000 millones de euros según ha confirmado RTVE.

En cuanto a su nueva batería, esta contará con carga ultrarrápida, cuyo objetivo es reducir el desgaste prematuro relacionado con las altas corrientes. Con su nuevo diseño se consigue una autonomía de 150 kilómetros en tan solo 15 minutos de carga.

Imagen de la carga de un eléctrico. CATL, YouTube

Para asegurar su utilidad la compañía sometió a las baterías a pruebas en condiciones extremas con calor de hasta 60ºC (siguiendo los parámetros de Dubái) donde las baterías son capaces de retener el 80% de su capacidad tras 1.400 ciclos de carga, con solo una recarga se permite realizar 600 kilómetros, por lo que en total sería capaz de recorrer 840.000 kilómetros.

En el otro extremo de los ensayos, las baterías se sometieron a una temperatura de menos 20ºC, lo que confirmó que las celdas pueden superar los 3.000 ciclos de carga, lo que equivale a 1,8 millones de kilómetros.

Con estos datos la compañía confirma que "es más de seis veces el promedio de la industria". De la misma manera recalcan que las cargas rápidas suelen ser dañinas, pero con su nuevo diseño se reduce la resistencia de los iones de litio al moverse con los electrodos.

En el funcionamiento, a pesar de ser una carga potente el innovador sistema lo controla mediante tres modificaciones clave en sus materiales. De este modo lo presenta la compañía desde su video en YouTube.

En el cátodo, lugar donde ocurre la ganancia de electrones, aplican un recubrimiento denso y uniforme. De este modo se consigue mitigar la pérdida de iones metálicos tanto en cargas como en descargas de alta potencia.

En el elctrolitio, incorporan un aditivo que repara automáticamente las microgrietas, de ese modo se reduce la pérdida de litio. Un fallo irreparable en las baterías.

A su vez en el separador, que es una fina lámina situada entre los polos, se implementan agentes que controlan la temperatura evitando la degradación.Y aunque aún no se ha confirmado cuándo tendrá lugar su implementación, parece que será una evolución más que notable en la industria.

Por su parte, tal y como ha confirmado Europapress, CATL, Schroders Greencoat y Lochpine Capital, han formalizado una alianza con la que de forma conjunta desarrollarán proyectos de energía mediante baterías (BESS) en todo el territorio europeo, con lo que impulsarán las infraestructuras para la transición hacia las emisiones cero.