Un inspector de ITV, sobre un superventas chino: "Tiene un motor sencillo con pinta de dar pocos problemas"

"Este es uno de los coches chinos más vendidos", así comienza su explicación Pedro Bastida, inspector de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). El experto se refiere al MG ZS, en concreto este modelo se encuentra dentro del top 10 vehículos más codiciados en enero, en el puesto ocho, con 1.376 ventas.

Se trata de un amplio SUV con rivales como el Dacia Duster o el Seat Ateca. Se encuentra disponible en tres versiones, eléctrica, híbrida y gasolina, y como bien dice Bastida cuenta con una mecánica sencilla "tiene pinta de dar pocos problemas", asevera.

El vehículo que pone de ejemplo, en concreto, ha recorrido 18.000 kilómetros "está prácticamente nuevo". Entre sus componentes se destaca la distribución por cadena y no por correa, lo que ofrece más fiabilidad y menos mantenimiento.

Imagen del MGZS. Gettyimages

En cuanto a su interior, Bastida relata encontrar muy buenas las calidades, sobre todo si se tiene en cuenta su precio, siendo este 16.340 euros de base. "Incluso tiene asiento eléctrico, algo sorprendente por su rango de precio", recalca.

Dispone de 30 espacios de almacenamiento diferentes con un maletero de 433 litros en su versión estándar ampliables a 1.457 litros.

A su vez, destacan dos pantallas de 7 y 12,3 pulgadas, con cámara reversa que, unido a su asistente de conducción, proporciona comodidad y una interfaz intuitiva para el usuario.

Sus sistemas van más allá permitiendo un frenado automático de emergencia. Su versión EV incluso llegó a obtener cinco estrellas en Euro NCAP.

Entre sus acabados se diferencian tres principalmente: Standard, Comfort y Luxury en la versión híbrida, mientras que en la de gasolina solo se podrá elegir entre las dos primeras.

Su mecánica y su sencillez no hacen que se rebaje la tecnología; de este modo, se convierte en una opción más que viable para todos aquellos que no priorizan el lujo y no quieren pagar grandes costes de mantenimiento.

"Creo que su éxito reside en que por un precio ajustado ofrece el coche que necesitas, uno simple, barato, bien acabado y con ciertas 'chucherías'"