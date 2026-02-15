Audi Q5 e-hybrid: la segunda generación de un SUV híbrido enchufable que eleva su autonomía hasta los 100 km

Audi, la compañía del Grupo Volkswagen, vive un momento de transición. La firma con sede en Ingolstadt (Alemania) sufre por la caída de las ventas, la imposición de aranceles y la debilidad frente a las marcas locales en el mercado chino.

Para intentar hacer más llevadera esta cuesta, la marca renovó a lo largo del pasado año dos de sus principales modelos SUV: el Q3 y el Q5. Dos de los que más ventas acumulan de la multinacional alemana.

La tercera generación del Audi Q5 llegó al mercado a finales de 2024 con motorizaciones microhíbridas (MHEV, por sus siglas en inglés). Pero, no fue hasta mediados del año pasado cuando aterrizó la segunda generación del Audi Q5 e-hybrid.

Una versión que incrementa la capacidad de su batería con el fin de potenciar la autonomía eléctrica disponible. Concretamente, un 45% más que la generación anterior, hasta alcanzar los 25,9 kWh. Todo ello le permite alcanzar una autonomía de 100 kilómetros en el ciclo combinado y 113 en ciclos urbanos.

La versión probada por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Audi Q5 e-hybrid quattro S line, es decir, el segundo de los cuatro acabados con los que se puede configurar. Su precio en el mercado patrio se sitúa en los 71.350 euros.

Además de la batería, este modelo perteneciente al segmento D-SUV también llama la atención por contar con un lenguaje de diseño más refinado, así como un motor de combustión de última generación. La longitud del modelo se sitúa en los 4,71 metros, con una anchura de 1,90 metros, una altura de 1,62 metros y una batalla de 2,82 metros.

La parte mecánica de este modelo destaca por contar con un propulsor 2.0 TFSI, una potencia de 185 kW y un motor eléctrico de 220 kW. Incorpora un cambio automático de doble embrague, siete relaciones y tracción a las cuatro ruedas.

Silueta del Audi Q5 e-hybrid Audi

Gracias a su par motor de 380 Nm, este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. La potencia máxima de carga en corriente alterna es de 11 kW, lo que se traduce en un proceso de recarga de 2,5 horas en caso de que la batería esté totalmente descargada.

En lo que a consumos se refiere, el modelo declara un consumo medio combinado de 2,6 litros a los 100 kilómetros. En total, la autonomía combinada que ofrece el modelo se sitúa entre los 900 y los 1.000 kilómetros.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por entornos urbanos e interurbanos, el consumo eléctrico se situó en los 8,3 kWh a los 100 kilómetros, mientras que el consumo de carburante alcanzó los 6,2 litros a los 100.

Es importante apuntar que, hasta que se agotó la autonomía eléctrica, el consumo de carburante se situó en los 4,2 litros a los 100 kilómetros, mientras que el consumo eléctrico alcanzó los 17,3 kWh. De ahí la importancia de recargar los vehículos híbridos enchufables con el fin de no incrementar el consumo de carburante. Unas cifras a tener en cuenta, ya que el modelo tiene un peso en vacío de 2.150 kilos.

El Audi Q5 e-hybrid dispone de dos modos de conducción distintos: eléctrico e híbrido. En el primer caso, su funcionamiento es exclusivamente con energía eléctrica hasta los 140 km/h, mientras que en el segundo entra en funcionamiento el motor de combustión.

De hecho, cuando el vehículo circula en modo híbrido, el sistema de gestión mantiene un nivel de carga específico. Todo ello con el fin de ahorrar suficiente energía de cara a su uso posterior.

Gran habitabilidad

Si hay algo que también llama la atención de este vehículo, es su amplitud en el interior y que todo el salpicadero está lleno de pantallas.

Tanto el cuadro de mandos como la pantalla central están integrados bajo una misma lámina orientada hacia el conductor. Este sistema, denominado MMI panoramic display, cuenta con una instrumentación de 11,9 pulgadas y con una pantalla central de 14,5, ambas con tecnología OLED.

Ahora bien, de forma opcional, Audi ofrece el MMI copiloto. Se trata de una pantalla de 10,9 pulgadas que cuenta con una función de privacidad para que el conductor no se distraiga.

Pero este modelo también se caracteriza por tener una gran iluminación en el interior. Si bien es verdad que se puede configurar, su función es meramente decorativa.

Interior del Audi Q5 e-hybrid Audi

En lo que a capacidad de carga se refiere, el Audi Q5 e-hybrid tiene un volumen de maletero de 438 litros. Cifra que puede incrementarse hasta los 1.358 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos.

Si se compara con su competencia premium alemana, el modelo de Audi es el que cuenta con una menor capacidad de los tres. Así, la versión híbrida enchufable del BMW X3 alcanza los 460 litros, mientras que el Mercedes-Benz GLC híbrido enchufable sitúa su capacidad en los 470 litros. Cabe apuntar que el maletero de las versiones MHEV alcanza los 520 litros.

En cuanto al equipamiento, al modelo no le falta detalle. Eso sí, alguna carencia se aprecia si se compara con alguno de sus homólogos chinos. Por ejemplo, la versión probada no cuenta con la función de bienvenida de los asientos delanteros, como sí ocurre en modelos como el Xpeng G9.

Además, en cuanto al equipamiento de serie, el Audi Q5 e-hybrid monta de serie el asistente de aparcamiento trasero con indicador de distancia, el control de crucero y limitador de velocidad, el aviso de salida de carril, el asistente de eficiencia, así como el asistente de atención y somnolencia.

Vista tes cuartos trasera del Audi Q5 e-hybrid Audi

Dicho modelo se produce de forma exclusiva en la factoría mexicana de San José Chiapa. Una jugada arriesgada, teniendo en cuenta que es uno de los más demandados en el mercado estadounidense, el segundo más grande del mundo, y que está gravado con aranceles a la importación.

En el ámbito nacional, el Audi Q5 es el cuarto modelo que más demanda tiene en el mercado patrio de toda la gama de la firma de los cuatro aros. En 2025 se comercializaron un total de 5.410 unidades, un 17,8% más en comparación con el ejercicio anterior, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

En el primer mes de 2026, el Q5 mantuvo su posición dentro de la gama. En enero se comercializaron 431 unidades, lo que equivale a un alza del 54,5% en la comparativa interanual.

En definitiva, el Audi Q5 e-hybrid es una alternativa a tener en cuenta para todos aquellos que quieran contar con unas prestaciones premium con etiqueta Cero de la DGT.