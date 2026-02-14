Un vendedor de coches revela el mejor modelo para comprar en España: "Es fiable y barato de mantener, tiene 115 CV"

Es una realidad que el parque móvil español está envejecido, por ello muchos conductores buscan modelos que puedan durar los mismos años que "los de antes", la fiabilidad se convierte en un factor determinante. Todo ello sumado a que el mercado de segunda mano no deja de cesar, se convierte en el primer lugar donde muchos compradores deciden buscar.

Y es que con el panorama actual, las ayudas anunciadas por el Gobierno, ha hecho que muchos se lancen a la piscina, aunque la OCU, ha considerado insuficiente el apoyo.

Por ello, un vendedor no duda y revela una opción describiéndola como que "es fiable y barato de mantener, tiene 115 CV". Se trata del mítico Volkswagen Golf, uno de los modelos más reclamados de la marca.

Aspectos a comprobar

Examinar el exterior a simple vista no es suficiente, fijarte en las juntas de las chapas puede revelar bultos, oxidaciones o defectos indicando que en algún momento han sido sustituidas.

Es importante que la prueba de conducción la haga uno mismo en distintos tipos de vías, esto ayudará a asegurar el buen estado de los frenos, al igual que mantener los oídos abiertos para estar al tanto de los posibles ruidos extraños.

Las revisiones mecánicas y de fugas pueden ahorrar mucho dinero. Dejar el coche en marcha en un lugar estático revelará si hay fugas, cuando aparezcan manchas líquidas en el suelo haciéndolas visibles.

Las luces, por su parte, deben no solo funcionar en el exterior sino, no encenderse en los testigos. Respecto a los neumáticos, deben estar en buen estado con su dibujo correspondiente.

No todo es su estado, sino cómo lo han tratado a lo largo de los años; con el informe de historial se pueden conocer muchos detalles, como los accidentes, situación administrativa y cargas o los mantenimientos.

Al igual que el VIN, un número mediante el que se identifica al automóvil a nivel mundial, también es un fraude conocido, ya que muchos han modificado el VIN de un vehículo robado por el que no. Este identificador se encuentra en tres lugares: bajo el capó, el salpicadero y la documentación del vehículo.

Por supuesto, nunca se debe comprar un vehículo sin antes haberlo visto, al igual que adelantar dinero o revisar el coche con poca luz o lluvia, puede ocultar rayones o repintados.