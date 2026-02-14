18,3 millones de euros y 800 postores de todo el mundo: la subasta donde el Benetton de Schumacher hizo historia

Una cifra millonaria es lo que se pagó por el mítico Benetton con el que Schumacher se alzó con su primera victoria de Fórmula 1 en la temporada de 1992. El 30 de agosto de ese mismo año, el piloto hizo historia en el circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica, en el mismo lugar donde el año anterior debutó por primera vez.



Tras obtener 91 victorias y 7 campeonatos mundiales, la estrella desafió todas las leyes con el Benetton B192, un monoplaza que fue el objeto de todas las miradas de la subasta del pasado 30 de enero y 1 de febrero, cuyo objetivo no era otro que desafiar a grandes escuderías como Williams y McLaren.

La casa de subastas Broad Arrow Auctions fue quien vendió el modelo. El evento constó de tres partes en las que se llegaron a recaudar más de 18,3 millones de euros. Inicialmente el conocido ejemplar estaba valorado en 10.000.000 de dólares (8,5 millones de euros); sin embargo, el precio final fue 5.082.000 euros. A pesar de ello, se convirtió en el premio más codiciado del acontecimiento.

San Marino Grand Prix de 1992. Gettyimages

La joya del piltoto fue diseñada por por Rory Byrne y Ross Brawn, utilizaba un motor Ford Cosworth HB V8 de 3.5 litros, un motor admostférico que contaba con una potencia de entre los 660 y 680 caballos de fuerza.

`El Káiser´ se convirtió en leyenda al apenas comenzar su carrera, la que continuó en Ferrari cuando los títulos de la escuderia escaseaban, una racha que él cesó. Ganó cinco títulos consecutivos desde el 2000 hasta el 2004, un récord que a día de hoy comparte con Lewis Hamilton.

A lo largo de su trayectoria llegó a acumular 155 podios, en la categoria reina de la automoción hasta que finalmente salió del asfalto en 2012.

Tras sufrir un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses en 2013, su estado de salud ha quedado en la intimidad de su familia. A día de hoy, los reportes sugieren mejorías en su calidad de vida, que disfruta entre sus propiedades de Mallorca y Suiza.

Otras fases de la subasta

Otro de los grandes protagonistas del evento fue el Ferrari 360 Challenge Stradale del año 2003 y no solo por el modelo, sino por la intensidad de sus pujas. Ante tal expectación, la competitividad hizo que su venta se cerrara en 561.000 euros. Esta versión de Ferrari ha incrementado su valor desde 2022, aumentando no solo sus ventas, sino el interés de todos los públicos.

También se pudieron ver otros ejemplares emblemáticos, como fue el Lamborghini Miura P400S de 1971 con tan solo 2.000 kilómetros recorridos. Se trata de la primera evolución del P400 original. De este exclusivo modelo tan solo se fabricaron 140 unidades entre los años 1968 y 1971, cuya versión original se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1969.

Restaurado por última vez en 2011, el Lamborghini negro —considerado el primer superdeportivo de la historia— cerró su puja en 1.716.000 euros, haciendo valer su motor de 370 CV y su icónico diseño.

Que la subasta fuera online no impidió su rotundo éxito reafirmando que los clásicos siempre estarán presentes, especialmente cuando llevan consigo el alma y el legado imborrable del protagonista que los hizo leyenda.