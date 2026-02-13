Omoda, la marca china que rompe moldes: lanza un coche híbrido con más de 1.200 km de autonomía y carga rápida

Tras el asentamiento del grupo Chery en España en 2024, el consorcio que incluye a Jaecco y Omoda ha experimentado un crecimiento exponencial, con cada vez más puntos de venta y modelos. Omoda ya admitió su ambicioso plan para el ejercicio actual donde prevé alcanzar 1.000 millones euros en ingresos.

Por lo que, tras posicionarse con Omoda9 SHS como uno de los ejemplares más codiciados en 2025, continúa con 303 unidades matriculadas en el primer mes de 2026, lo que le sitúa dentro del top 10 de los híbridos más vendidos.

La marca no se queda ahí, y busca reforzar su posición con el nuevo modelo OMODA 7 SHS, situándose como el hermano del medio entre el Omoda 5 y el Omoda 9.

OMODA 7 SHS

El modelo combina su aspecto dinámico inspirándose en su filosofía “Art in Motion”. Su estética es limpia y con líneas continuas, generando una sensación de aire moderno y futurista. Con ella logran que el coche parezca estar en movimiento incluso estacionado.

En cuanto a sus proporciones y dimensiones, su silueta estilizada posee 4,66 metros de largo y 1,87 metros de ancho. Caracterizado por su parrilla hexagonal, busca una fluidez visual.

OMODA 7 SHS. OMODA

Mientras que en la parte delantera dispone de faros ful LED, la parte trasera busca reforzar su identidad con una firma lumínica en forma de rayos y sus llantas en forma de diseño geométrico.

El OMODA 7 SHS está disponible en cinco tonalidades (Negro, Blanco, Plata, Verde y Gris Mate) inspiradas en cristales naturales. Además de en dos versiones Pure y Premium, que cuenta con unas llantas de aleación de 20 pulgadas.

Tecnología híbrida enchufable

Este nuevo modelo dispone de tecnología de tercera generación SHS (Super Hybrid System). Su sistema se diferencia de otros híbridos con su motor térmico eficiente motor de 1.5 TGDI DHE de quinta generación, la transmisión híbrida dedicada DHT de segunda generación.

En cuanto a potencia total, incorpora un sistema de propulsión de 205 kw, 279 CV con un par máximo de 365 Nm. Mientras que su motor de combustión proporciona 143 CV y el eléctrico aporta 204 CV con un par máximo de 310 Nm.

Su motorización le permite así alcanzar los 100 km/hora en tan solo 8,4 segundos hasta conseguir una velocidad máxima de 180 km/h. Con todo ello, sus consumos son realmente reducidos con 2,3 litros a los 100 km.

El ejemplar integra un cargador inalámbrico ultrarrápido de 50 KW, pudiendo cargarse tanto en corriente alterna como continua, con lo que pasará del 30% al 80% en menos de 20 minutos.

Diseño interior

Como se puede ver en la imagen, en su interior destaca la pantalla como elemento estrella; su tamaño es de 15,6 pulgadas con una resolución de 2,5k y un diseño con líneas finas que se adapta hacia el conductor y copiloto.

A su vez, integra control por voz inteligente y un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 y un sistema con 12 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, con lo que se asegura su rápido funcionamiento.

OMODA 7 SHS en el interior. OMODA

Mientras que la pantalla situada en el puesto de mando cuenta con un panel de instrumentos digital de 8,88 pulgadas, ofreciendo un gran campo de visión para el conductor, donde se proyecta la información esencial. Se podrá ajustar su altura y se equipa de modos específicos para momentos de conducción adversa.

Sus asientos tienen un estilo deportivo con calefacción de serie y acabados que aseguran la ergonomía. En su interior también se podrá disfrutar de aislamiento acústico y un equipo de ocho altavoces de SONY en la versión Premium, mientras que en la Pure dispondrá de seis.

Más allá del diseño y tecnología se destaca su habitabilidad con una distancia entre ejes de 2.720 cm y climatización trasera independiente. Cuenta con un amplio maletero con capacidad de 537 litros ampliables a 1.294 litros.

El precio de salida teniendo en cuenta descuentos, el Programa Auto + y financiado es de 36.150 euros en su versión Pure y 38.950 euros en su versión SHS Premium.

El OMODA 7 SHS, ya disponible en el mercado, se posiciona como un referente de vanguardia con estilo minimalista y eficiente. Su diseño le permite adaptarse a rutas urbanas como carretera, posicionándose así como una opción que seguro valorarán muchos conductores españoles.