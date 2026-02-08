Pedro Orellana, experto en coches, sobre un fabricante chino: "Pueden hacer temblar a muchas marcas premium"

Las marcas chinas se incluyen ya como algunas de las más vendidas en el mercado español, no en modelos de gasolina o diésel, pero sí que las podemos ver en los vehículos eléctricos tanto enchufables como las que no. De hecho, BYD (Build Your Dreams) se constituye como el híbrido enchufable más vendido del mes de enero, con 679 modelos del BYD Seal U.

Pedro Orellana, experto en el sector de la automoción da algunas claves para comprender las calidades de las marcas de origen asiático. En concreto nos describe que BYD, cuyos modelos ha probado en distintas ocasiones, cuentan con calidades reales "pueden competir con muchísimas marcas; ya no solo generalistas, sino muchas premium a las que pueden hacer temblar".

Ya que muchos conductores españoles están renovando sus vehículos y por tanto el envejecido parque móvil, la cuestión reside en si los nuevos modelos serán capaces de soportar la misma cantidad de años que los de combustible tradicional. Y aunque el experto no puede confirmarlo con determinación, asevera que "sus mecánicas no suelen dar muchos fallos".

El problema según argumenta reside y no solo de fabricación.

Un gran protagonista de estos vehículos es su tecnología, algo que el experto considera una ventaja y no un arma de distracción al volante "La gran mayoría de marcas tiene buenos accesos directos y vas a poder acostumbrarte de una forma rápida a tu propio vehículo", asevera.

Todas estas ventajas sumado a la reducción de sus precios en comparación con los modelos europeos hacen que muchos conductores se planteen antes comprar estos coches, a pesar de aún no tener referencias sobre su envejecimiento.

Además, antes se tenía incertidumbre sobre su fiabilidad, pero a día de hoy el BYD Seal o el MG4 obtienen las 5 estrellas Euro NCAP, eliminando así que chino es sinónimo de frágil. Aunque con las crecientes regularizaciones se puede plantear una cuestión relevante: ¿Seguirán siendo tan baratos en el futuro próximo o subirán de precio debido a las regulaciones de la UE?