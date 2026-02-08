George, experto en coches habla alto y claro sobre el modelo más robado en España: " Casi uno cada cuatro horas o 90 al día"

24.500 coches fueron sustraídos en España durante el pasado año. Este dato equivale a 90 de ellos al día y 4 cada hora, una cifra, sin duda, alarmante. Por ejemplo, tan solo en Vigo se registraron 114 sustracciones de vehículos en los primeros nueve meses de 2025. El objetivo: revender sus piezas a buen precio.

Aunque los ladrones no solo van a por los coches, ya que se ha registrado una oleada de denuncias por las balizas V-16, casi 1.000 personas desde comienzos de año han sido afectadas.

Si hablamos sobre los modelos más codiciados, en primer lugar se sitúa el Seat Ibiza, así lo argumenta George, experto en automoción desde sus redes sociales (@georgesmithgood). Y es que este modelo es uno de los más vendidos en el sector con 1.904 unidades matriculadas en enero.

En segundo lugar se encuentra el Volkswagen Polo, el experto lo describe como "un caramelito a la hora de vender sus componentes". Finalizando el podio, vuelve a aparecer de nuevo la marca española Seat con su modelo, el Seat León.

Le sigue de cerca el Ford Focus "y aunque haya desaparecido del catálogo de Ford, sigue siendo muy popular", argumenta el experto. Recalca que su presencia en este ranking se debe a su discreción y facilidad de robo.

Finaliza destacando a "un mítico", BMW serie 3, confirmando que la sencillez con la que se revenden sus piezas es una llamada de atención infalible. "Gran parte de sus piezas acaban fuera de España", revela.

Y es que parece que los robos en cuanto a coches están de moda, tanto es así que en Zaragoza han detenido a un joven acusado nada más y nada menos que de una decena de robos con fuerza, todo ello en un mismo garaje donde rompía las ventanillas para hacerse con objetos como gafas de sol, balizas V-16 o compresores de aire.