Jorge Alarcón (Northgate): "Crecemos más que el mercado por la buena aceptación de los clientes al renting flexible"

El renting de vehículos vive días de vino y rosas. Esta fórmula de movilidad ha logrado varios hitos desde la salida de la pandemia. Para empezar, el renting ha logrado acaparar más de una de cada cuatro ventas de vehículos. Pero no sólo eso, ya que el año pasado logró superar la barrera del millón de unidades en flota.

Por poner un contexto, el renting cerró el año pasado con un incremento de la flota del 6,9%, hasta alcanzar las 1.013.507 unidades. Las matriculaciones crecieron un 4,5%, hasta los 351.287 vehículos, mientras que el número de clientes se situó en los 277.230, un 5,5% más en la comparativa interanual.

Ahora bien, dentro del sector hay diversos tipos de compañías. Si la mayoría se decanta por el renting tradicional (a cuatro o cinco años), otras lo hacen por el flexible. Es el caso de Northgate, firma británica que cuenta con operaciones en su mercado doméstico, Irlanda y España.

Así lo explica en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia Jorge Alarcón, consejero delegado de Northgate España: "El crecimiento de la flota del renting en España se situó en el 6,9% y nosotros en el mismo periodo hemos crecido el equivalente a un 9%".

Cabe apuntar que la compañía está a punto de finalizar su ejercicio fiscal 2026 -comprendido entre mayo de 2025 y abril de 2026-. La firma, cuya matriz se denomina Zigup, cotiza en el FTSE 250 de la Bolsa de Valores de Londres y tiene una capitalización de 877,6 millones de libras (1.011,8 millones de euros al cambio actual).

Al cierre del primer semestre de su ejercicio fiscal -últimos datos disponibles-, el negocio de la filial española se incrementó un 16,5% en tasa interanual, hasta alcanzar los 212 millones de libras (244,4 millones de euros).

En lo que a rentabilidad se refiere, el negocio en España mantuvo los márgenes en el 19,3%. Una situación que llena de orgullo a Alarcón, pues reconoce que "somos la filial con mayor rentabilidad del grupo".

"Si todo sigue así, podríamos romper un hito para la compañía al alcanzar los 400 millones de facturación al cierre del ejercicio fiscal", detalla el directivo.

Preguntado a qué se debe el crecimiento de la compañía por encima del mercado, Alarcón asegura que "tenemos muy buena aceptación por los clientes de nuestro producto final, que es el renting flexible". "Se ha hablado mucho del modelo de suscripción, se ha hablado mucho de modelos donde vamos a ir al pago por uso, pero realmente es un modelo muy complicado", añade.

El ejecutivo explica que cuentan con "36 centros en España, con 49 talleres propios y eso es una red única que no la tiene nadie. En los últimos 18 meses hemos abierto tres nuevas delegaciones y tres puntos de servicio y dentro de nada abriremos otro más, al tiempo que analizamos la apertura de dos nuevas delegaciones".

El negocio de Northgate España se centra en el renting flexible. "El 75% de nuestro negocio es el flexible, aunque también estamos creciendo en la parte del renting fijo", señala Alarcón.

Flota de vehículos de Northgate Northgate

Si bien el negocio principal de la compañía va dirigido al canal empresa, el directivo reconoce que renting flexible a particulares también se ha comportado "muy bien". De hecho, "lo tenemos limitado, dado que no tenemos más vehículos para ellos".

De hecho, el directivo asegura que es "un complemento muy bueno con nuestro negocio B2B porque cuando tenemos valles de actividad, como puede ser en los meses de agosto o navidades, es cuando el negocio a particulares puede tirar más". Así las cosas, Alarcón apunta que "una de las propuestas que tenemos en el pipeline a futuro es lanzar una propuesta de renting fijo para clientes particulares".

Lenta electrificación

Una de las palancas de transformación que el consejero delegado de Northgate España considera fundamental de cara a futuro es la del vehículo eléctrico.

"En nuestro negocio, donde casi tres cuartas partes de la flota son vehículos comerciales e industriales, está entrando más lento que en el resto", comenta Alarcón.

Una situación que se explica por dos razones; por un lado, "porque el producto todavía está en desarrollo, no hay tanto producto como en el sector de los turismos"; por otro, "porque la gente tiene dudas sobre la tecnología, sobre si le va a servir o no para su actividad".

Sobre el Plan España Auto+, Alarcón se muestra convencido de que "el renting va a jugar un papel clave". Por ello, el directivo hace hincapié en la necesidad de que dicho programa de ayudas cuente con el renting "sí o sí".

"Si somos un cuarto del sector, ¿cómo vas a excluir a un cuarto de los usuarios que hoy en día están yendo por soluciones de renting?", se pregunta.

Ahora bien, el consejero delegado de la compañía asevera que este tipo de ayudas tienen que caracterizarse por dos cosas: "lo primero, más claras, y, segundo, más rápidas".

Falta de profesionales

En lo que a operativa se refiere, el ejecutivo afirma que se están encontrando con problemas a la hora de encontrar personal. Alarcón explica que "en esa red de 49 talleres, tenemos ya casi 800 mecánicos en plantilla".

"Es verdad que hay un problema y es un problema que creo que puede tener un impacto importante en el futuro. Tenemos mucha necesidad de mecánicos y no siempre encontramos los perfiles que queremos", añade.

En cuanto al desarrollo de la compañía en España para el presente año, Alarcón reconoce que "nuestra visión no está puesta en un objetivo concreto en cuanto al volumen de vehículos que queremos tener". Ahora bien, el consejero delegado de la compañía sí se muestra convencido de que "los 80.000 vehículos tenemos que verlos en este año natural".