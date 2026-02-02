Guillermo Albares, ingeniero, sobre las baterías de los coches eléctricos: "Poca gente lo conoce, pero es mortal"

A menudo el foco de la automoción se encuentra en la autonomía o la velocidad, cuando el corazón actual de la sostenibilidad se encuentra en las baterías. Por primera vez el coche eléctrico ha superado las 100.000 matriculaciones anuales en España a cierre de 2025, una cifra que sin duda hace referencia a la evolución de las emisiones cero.

En este contexto, Guillermo Albares, ingeniero especializado en baterías de litio, explica a El Español todo lo que un conductor de un vehículo electrificado debe conocer sobre el funcionamiento y cuidado de esta pieza clave.

Las baterías de litio no cuentan con la misma ejecución que una de ácido plomo, las que llevan los vehículos de combustible tradicional. La sustitución de la tradicional viene dada porque las de reciente creación generan una mayor cantidad de energía con menos peso, teniendo muchos más ciclos de carga y, por tanto, más resistencia.

Mecanismo de funcionamiento

Según Albares, "las baterías de plomo sufren mucho con descargas profundas, su vida útil es mayor y tienen más eficiencia". Las de litio, por su parte, están compuestas por celdas conectadas entre sí, proporcionando de este modo el voltaje. Para más corriente, se deben poner las celdas en paralelo.

En cuanto al control de estas celdas según explica el ingeniero se utiliza el sistema BMS, "es esencial, coordina todo". Es el encargado de regular desde las cargas hasta la protección de la misma.

Un factor determinante es que muchas baterías de litio necesitan las de plomo para poder arrancar todos los sistemas electrónicos. "Es una ironía, aunque están cambiando", revela el ingeniero. Como asegura, hay ocasiones en las que un vehículo no funciona por la batería de plomo, no por la de litio.

"En muchos modelos de coche lo que permite hacer una carga lenta es el balanceo de celdas", confirma. Esto quiere decir que las celdas deben tener las mismas características, los mismos voltios en cada una; si no, el sistema estará desbalanceado.

Para que la batería se deteriore menos es bueno el balanceo de celdas, esto se hace por el sistema que ya hemos nombrado, BMS. "Hacer una carga rápida, impide el balanceo de las celdas en la última parte, por ello las cargas lentas son recomendables para un buen funcionamiento".

Para que una batería dure los máximos ciclos, lo que el fabricante recomienda es operar entre un 20% y un 80 % de la carga. Sin embargo, las descargas profundas, por debajo del 5%, o por el contrario las sobrecargas, degradan mucho más rápido. "Los fabricantes se reservan ese margen", declara.

Problemas del sistema

"Poca gente lo conoce, pero esto es mortal para tu coche", afirma el experto sobre que lo realmente perjudicial no son las cargas rápidas, sino el calor en las baterías. La carga rápida contiene más potencia y, por tanto, más corriente en poco tiempo. "Suele subir la corriente, el voltaje es constante", asevera.

La generación de calor hace que las reacciones químicas se aceleren, degradando el electrolito y, a consecuencia, su capacidad y vida útil. "Aparcar al sol en verano, cargar después de un trayecto largo o continuar cargando a partir del 80% que ya tiene el voltaje alto, puede ser letal", reconoce.

En estos casos puede suceder que el vehículo marque una menor autonomía, aunque luego vuelva a subir. Esto es porque el BMS no mide exactamente la energía de la batería, sino el uso o el voltaje; es una estimación. "Cuando se deja el coche tranquilo un tiempo o una carga completa, se calibra el sistema, por lo que varía la autonomía", confirma el experto sobre las recomendaciones a seguir si se tiene un vehículo de este tipo.