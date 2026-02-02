Alertan de una estafa en la venta de coches de segunda mano: una conductora denuncia 3 intentos en tan solo 24 horas

Un 4,2% más que en 2024, es lo que aumentaron las cifras de vehículos usados durante 2025. Este dato supone que por cada matriculación nueva se han vendido 1,9 usados, consolidándose como la primera opción de compra para una gran mayoría de la población española.

Además, las llamadas Zonas de Bajas Emisiones han provocado que muchos de sus residentes se hayan visto obligados a vender todos los vehículos que carecen de distintivo medioambiental, pero que sí se pueden utilizar en otras comunidades. En este contexto, no todas las ventas se realizan mediante concesionarios, muchos particulares utilizan plataformas de segunda mano donde publicar sus coches.

En las ventas de ocasión es cuando aparece un factor determinante. Alba Martín, conductora, revela lo que ha sufrido al poner uno de sus vehículos a la venta en un portal de compra online. Confirma que al poco tiempo de publicar el anuncio "una persona estaba interesada, todo era muy creíble".

A la vendedora le preguntaron por los kilómetros, por el estado del coche, con todo estaba conforme el comprador, hasta con el precio."Lo quería ya, pero hasta la semana que viene no podría ir a verlo y para quedarse con la reserva del coche te va a hacer un bizum", asevera Martín.

Pero la alerta proviene de que realmente no le están haciendo un ingreso, sino una solicitud de dinero. "Menos mal que a mi marido no le cuadró mucho y no lo aceptó", declara. Tras este sobresalto, a la hora la afectada confiesa que tan solo una hora después volvió a suceder exactamente lo mismo.

En la tercera ocasión, la persona interesada en el vehículo se hacía pasar por un comercial de una empresa de compra-venta y de nuevo volvieron a preguntar acerca de todos los datos más relevantes, hasta por una dirección que la vendedora por suerte evitó proporcionar. "Nos olía mal, pero era más creíble que las anteriores", revela.

El supuesto comercial pedía una solicitud de dinero para llevarse el modelo. En ese momento Martín se dio cuenta del tercer fraude pero continuó hablando con el impostor quien preguntó por la identidad bancaria y le mandó una solicitud junto con un código a tu móvil personal, cuando lo has recibido, te piden esa misma clave con el que podrán sacar el dinero de la cuenta.

Esta nueva realidad hace que todos, tanto conductores como vendedores, deben estar atentos para evitar estas situaciones y por supuesto nunca revelar datos personales, ni relativos a las cuentas bancarias. Ya que como afirma carcax, más del 30% de los compradores de coches de ocasión ha sufrido una estafa en el proceso.