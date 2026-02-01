Un mecánico analiza un coche eléctrico y destapa un fallo importante: "Corremos un alto peligro de electrocutarnos"

El aumento de la venta de vehículos electrificados es evidente. El pasado año las cifras aumentaron en este sector un 94,6% más que en 2024, con 225.616 unidades matriculadas. Aunque los reyes, continúan siendo los modelos híbridos no enchufables con un 43,93 %, los eléctricos, poco a poco, van ganando terreno en el sector. Todo ello según los datos de Anfac.

En cuanto al modelo electrificado más demandado durante el ejercicio anterior, encontramos al Tesla Model 3 con un total de 9.947 matriculaciones, al que le sigue el Tesla Model Y. Finalizando este podio de cero emisiones, se encuentra la marca de Corea del Sur, con el Kia EV3.

En este contexto de modernización no son todo ventas y emisiones cero, los fallos aún se encuentran presentes, y han sido dos mecánicos desde su desguace quienes alertan de este posible problema: "corremos un alto peligro de electrocutarnos", afirman tras analizar un vehículo electrificado tras un accidente.

La amenaza del eléctrico

En el modelo que muestran los mecánicos, el vehículo ha sufrido una colisión en la parte trasera, por lo que se ha destrozado el llamado cable "de alta tensión". Estas transmisiones suelen estar marcadas de un color anaranjado y transmiten voltajes superiores a los 400V-1000V.

Se consolidan como una pieza fundamental para la buena conexión de la batería, inversor y el motor. Y aunque están protegidos con un blindaje para evitar interferencias, grandes temperaturas o circunstancias extremas, su rotura puede provocar graves lesiones o incluso la muerte, así lo afirman los mecánicos desde @desguacemotocoche.

Para evitar riesgos innecesarios, la propia ITV (Inspección Técnica de Vehículos) ha intensificado las revisiones en 2026, con lo que comprobarán el estado de la batería con sus posibles daños físicos o corrosiones.

De la misma manera la nueva inspección también se centrará en el estado de los cables y la ausencia de fugas eléctricas. Esta ITV conectada será mucho más exigente accediendo al sistema de diagnóstico OBD, siendo obligatorio el acceso a los datos del vehículo, por lo que podrán verse el estado de los sensores, emisiones y datos avanzados.

Esta nueva novedad del Gobierno ya está en marcha y la propia DGT (Dirección General de Tráfico) ya lo ha confirmado. Una iniciativa que hará poner a punto a todos los nuevos vehículos eléctricos, mejorando la seguridad de todos los conductores en las carreteras españolas.