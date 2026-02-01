200 euros de multa: llevar a tu hijo en coche al colegio sin cumplir con esta norma de tráfico puede salirte muy caro

Para todos aquellos que llegan con el tiempo justo por las mañanas, o que por la escasez de sitios acaban estacionando en segunda fila, pueden estar incumpliendo una norma de obstaculización al tráfico, o lo que es lo mismo, pueden correr el riesgo de ser multados con hasta 200 euros de sanción.

Aunque si el conductor no ha abandonado el vehículo, este no será sancionado a no ser que supere los dos minutos estacionado. Todo ello teniendo en cuenta que no se esté obstaculizando gravemente la circulación. Aunque un vehículo en doble fila siempre obstaculiza en mayor o menor medida a los demás conductores, y más si se encuentra alrededor de las instituciones de un colegio en hora punta.

Para evitar males mayores en estas situaciones existen algunas prevenciones como el modo en el que se abandona el vehículo y sobre todo los menores. En la medida de lo posible, es recomendable que al hacerlo se haga por el lado de la acera. De la misma manera, es importante recordar que el lugar de las mochilas es el maletero, siendo el lugar más seguro en caso de frenada.

Imagen de silla de niño. Dacia

200 euros y 4 puntos es otra sanción estrechamente relacionada dentro de estas circunstancias. Se trata de incumplir la normativa al llevar a un menor en los asientos delanteros sin tener los requisitos necesarios para ello. En los casos más graves puede llegarse incluso a la inmovilización del vehículo tanto en vías urbanas como interurbanas.

Esta sanción es considerada una infracción grave según queda detallado en el artículo 117 del Reglamento General de Circulación y la Ley de tráfico vigente en 2026. Los requisitos para llevar a un menor en los asientos principales son los siguientes: el menor debe medir al menos 1,35 metros o más, esta estatura suele coincidir con los 12 años de edad, aunque esta no es relevante, sino la altura. Se recomienda continuar con el elevador hasta llegar a los 1,50 metros.

En caso de accidente, si se causan lesiones graves o muerte del menor al estar en el asiento equivocado, el conductor puede enfrentarse a una pena de prisión desde los seis meses, pudiendo llegar a los cuatro años, junto con inhabilitación y multa agravada por la vulnerabilidad del menor.