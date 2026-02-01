BYD Seal U DM-i Comfort: el híbrido enchufable más vendido en España con hasta 1.125 kilómetros de autonomía

La carrera del vehículo eléctrico sufrió un viraje durante 2025. El liderato en ventas de modelos eléctricos pasó de manos estadounidenses a chinas. BYD, el gigante automovilístico chino, superó a Tesla como la automovilística con más entregas en todo el mundo de este tipo de vehículos.

Una situación que no es de extrañar si se tiene en cuenta la evolución de ambas compañías: mientras que una busca expandir su negocio alrededor de todo el globo, la otra dejará de producir dos de sus modelos con el fin de centrarse en la parte más tecnológica. De hecho, los analistas bursátiles (tanto los alcistas como los bajistas) coinciden en el hecho de dejar de considerar a Tesla como una automovilística.

La situación fue aprovechada por BYD ya no sólo a nivel mundial, sino también en el mercado patrio. Tan altas son las metas que se ha marcado la multinacional china este año en España, que el objetivo de ventas se ha establecido en los 70.000 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), tal y como adelantó este periódico.

Lo cierto es que, a diferencia de Tesla, buena parte del éxito de BYD radica en ofrecer una amplia gama de modelos que se benefician de la etiqueta ECO de la DGT. Así, hasta la fecha, la compañía comercializa en el mercado patrio un total de nueve modelos, mientras que Tesla tan sólo lo hace con cuatro.

Ahora bien, el despliegue que prepara BYD para este año implica la llegada de tres nuevos modelos, que contarán con versiones eléctricas e híbridas enchufables.

Pues bien, BYD logró liderar las ventas de vehículos híbridos enchufables en España. Y buena parte de culpa la tuvo el BYD Seal U DM-i.

Dos son los principales beneficios con los que cuenta este tipo de tecnología; por un lado, administrativa, dado que se beneficia de la etiqueta ECO de la DGT; por otro, de autonomía, pues al contar con dos motores (gasolina y eléctrico) otorga una mayor distancia sin emisiones a recorrer. Eso sí, cabe recalcar la importancia de recargar la batería eléctrica ya que, de lo contrario, el consumo del vehículo se dispara.

Vista tres cuartos trasera del Seal U DM-i BYD

El BYD Seal U DM-i es un modelo correspondiente al segmento C-SUV, el más demandado y competitivo en Europa, el cual acumuló el año pasado un total de 10.366 unidades matriculadas en España. De ellas, nueve de cada diez correspondieron a modelos que incorporaban la tecnología híbrida enchufable.

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al acabado Comfort, es decir, el que se sitúa en la parte media en lo que a equipamiento se refiere.

No obstante, pese a contar con el acabado medio -el cual está más que bien equipado- se trata de la versión que ofrece la mayor autonomía eléctrica, con un total de 125 kilómetros.

Si hay algo que es complicado de saber es todo lo relacionado con los consumos. BYD tan sólo ofrece en sus modelos los consumos de los últimos 50 kilómetros y del acumulado total.

Con todo, en los más de 200 kilómetros recorridos por vías urbanas e interurbanas, el modelo marcó consumos de 17,8 kWh/100 kilómetros en modo eléctrico y hasta 6,3 litros a los 100 kilómetros de consumo de gasolina con un ahorro de batería del 25%.

La batería que monta tiene una capacidad de 26,6 kWh con una química de ferrofosfato de litio (LFP). Con todo, el modelo ofrece una autonomía combinada de hasta 1.125 kilómetros, de los que 125 se pueden realizar en modo eléctrico.

Como la gran mayoría de fabricantes en los últimos años, buena parte de las funciones se pueden realizar a través del teléfono. Mediante la aplicación del fabricante se puede gestionar la apertura y cierre de puertas y ventanillas, así como el accionamiento del climatizador. No obstante, también se puede comprobar el estado de la carga de la batería.

Eso sí, a diferencia de los fabricantes chinos, los cuales apuestan por grandes pantallas y la ausencia de botones, BYD mantiene un estilo más acorde con los gustos de la clientela occidental: mantener los botones. La ausencia de botones traslada un aire mucho más tecnológico, pero también implica mayores riesgos y, por lo tanto, un problema para la seguridad vial.

Silueta BYD Seal U DM-i BYD

BYD dispone de una generosa botonera, tanto en el volante multifunción como en el salpicadero y en la puerta del conductor. Algo que facilita la conducción en el día a día, tales como el reglaje de los retrovisores o el accionamiento del propio vehículo o del climatizador, los cuales se hacen mediante botones ubicados en la puerta del conductor y en la consola central, respectivamente.

Ahora bien, agasajar al consumidor europeo no pasa sólo por incorporar botones. La tecnología también hace acto de presencia en los vehículos de la marca china. Una de las más reconocidas en los vehículos BYD son las pantallas táctiles giratorias. Y el BYD Seal U DM-i no iba a ser menos.

Conviene apuntar que la función de rotación es incompatible con la conexión Apple Car Play o Android Auto, los cuales sólo funcionan con la pantalla en horizontal, lo que limita las posibilidades de uso en un mundo hiperconectado.

La silueta del BYD Seal U DM-i es muy reconocible dentro del segmento en el que se encuadra. Eso sí, su parrilla afilada es lo primero que llama la atención. Además, el techo solar de cristal es un elemento de serie.

Puesto de conducción del BYD Seal U DM-i BYD

El vehículo tiene una longitud de 4,77 metros, una anchura de 1,89 metros, una altura de 1,67 metros y una batalla de 2,76 metros.

Unas dimensiones que garantizan una buena habitabilidad en el interior, así como una maniobrabilidad más que aceptable en el asfalto.

En el interior, la habitabilidad de las plazas delanteras y traseras es más que suficiente. No obstante, es cierto que no cuenta con uno de los mayores maleteros del segmento. Su capacidad se sitúa en los 450 litros, que pueden alcanzar los 1.465 litros en caso de que se abata la segunda fila de asientos.

Una cifra que se queda lejos si se tiene en cuenta modelos como el Toyota RAV-4, el Citroën C5 Aircross, Kia Sportage o Hyundai Tucson, los cuales superan los 550 litros de almacenaje. Además, el modelo carece de ganchos y argollas que permitan sujetar la carga.

Cuatro modos de conducción

El modelo puede configurarse para conducir en versión completamente eléctrica, una solución más que acertada para los recorridos urbanos, o híbrida enchufable, donde se combinan el motor de gasolina a la hora de proporcionar potencia adicional en la fase de aceleración con el propulsor eléctrico.

Eso sí, la capacidad de regeneración de batería tan sólo se puede configurar, a través de la pantalla, en dos niveles: standard, cuya regeneración es insignificante, o alta, que ofrece una leve recuperación.

A nivel mecánico, la potencia del sistema del BYD Seal U DM-i alcanza los 218 CV, tiene un par motor de 300 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y tiene una velocidad punta de 170 km/h. En lo que a pesos se refiere, el vehículo supera las dos toneladas. Pese a ello, el vehículo se mueve de una forma ligera.

Asimismo, dispone de cuatro modos de conducción (Eco, Normal, Sport y Snow), los cuales se pueden configurar a través de la consola central.

Una consola central en la que están ubicados la mayoría de los botones. Sin ir más lejos, desde ahí se acciona el vehículo, mientras que también se pueden encontrar los warnings o la palanca de cambios.

¿Y cuál es el precio del modelo? A día de hoy, el precio de la versión Comfort se sitúa en los 39.890 euros que, si bien es un precio elevado para la gran mayoría de bolsillos, se sitúa en la franja baja frente a sus competidores directos. De ahí que se posicionase como el híbrido enchufable más vendido del mercado español.

Y no es de extrañar si se tiene en cuenta que los fabricantes chinos no tienen competencia a la hora de ofrecer una relación calidad-precio más competitiva que los grupos occidentales. Los datos lo corroboran: de los tres turismos híbridos enchufables más comercializados en España en 2025, los dos primeros fueron de fabricantes chinos, mientras que el tercero fue de una compañía nipona.