Juan José, mecánico, sobre qué coche de segunda mano comprar en España: "Valen menos de 5.000€ y son fiables"

Un 6 % aproximadamente es lo que creció el mercado de segunda mano durante 2025, se superaron los 2,2 millones de unidades vendidas. Y es que, cada vez más conductores se decantan por la compra de modelos de ocasión, algo en parte provocado por el aumento de los precios.

En este contexto, los expertos en automoción han comenzado a recomendar los vehículos que ellos mismos adquirirían si se encontraran en esta tesitura. Este es el caso de Juan José, mecánico, desde sus redes sociales ha dejado bien claro qué modelos son sus favoritos y además "muy fiables" en este mercado, todo ello por un precio inferior a los 5.000 euros, asegura.

Saber elegir un buen motor, es fundamental, en concreto ensalza al 1.9 TDI de Volkswagen "lo encontramos en un Volkswagen Polo, Volkswagen Passat y Volkswagen Golf", además esta motorización la llevan otros como en Audis A4, el Seat Ibiza o un Seat Córdoba. Según Juan José este motor es fiable además de estable, en concreto los fabricados entre 2003 y 2008, "lo que es un inyector bomba, es sinónimo de pata negra".

Otros modelos

La clave que da el mecánico son los motores y por eso habla de ellos y no de un modelo concreto, ya que un mismo vehículo con distinto motor es lo más importante: "va a marcar la diferencia entre un coche fiable o un coche que dé miedo", afirma.

Si se busca un modelo pequeño pero que resista la opción propuesta es un Toyota Yaris 1.3 VVTI, a pesar de su tamaño reducido la potencia según declara es relativamente cómoda, especialmente en aquellas versiones fabricadas de 2005 a 2008.

Continuando con la marca japonesa, destaca al Toyota Corolla del 2003 al 2006, lo describe como un clásico. Especialmente hace referencia a aquellos que disponen de motor 2000 diésel D4D, caracterizado por ser robusto y capaz de hacer frente a muchos kilómetros, además de su potencia permitiendo llevar cargas pesadas.

También se hace especial mención al motor gasolina 1.4 desde los años 2000 hasta el 2005 en ejemplares como los Volkswagen Polo, Seat Ibiza o Skoda Fabia "van bien y son bastante económicos", afirma.

Siguiendo en el mismo rango de años encontramos a los Volvo S60, aquellos del 2002 al 2006, concretamente todos aquellos que tengan un motor 2.4 diésel. Se trata de un motor de cinco cilindros, "es bastante difícil que te deje tirado", asevera. Juan José, no duda en que por menos de 5.000 euros estos son los ejemplares a los que más merecen la pena.