“Cuesta 3 euros y la venden por 35”: Nil Ojeda, de viaje en China, destapa el margen de beneficio de la baliza V-16

Las polémicas sobre la ya famosa baliza V-16 no cesan, hasta tal punto que han recorrido el mundo. Nil Ojeda, uno de los creadores de contenidos en redes más influyentes, destapa el origen de este dispositivo obligatorio por la DGT (Dirección General de Tráfico).

El youtuber con 1,2 millones de suscriptores ha viajado recientemente al continente asiático, en China pudo visitar una de las grandes fábricas de un empresario local. En las instalaciones halla algo que le resulta familiar: La baliza V16 conectada.

El debate aparece al preguntar al dueño de la fábrica, quien no parecía reconocer el dispositivo, su precio. "3 euros y la venden por 35", afirma Ojeda. Como se puede ver en el vídeo publicado en las redes sociales de El Español, en el propio embalaje se puede comprobar la bandera de España.

Según se detalla, el precio de producción de la unidad ronda los 19 yuanes o lo que es lo mismo, 2,28 euros. A este coste se le suma alrededor de 5 euros de la tarjeta SIM integrada, lo que permite la conexión del dispositivo en tiempo real por las carreteras españolas.

Desde ese momento se implementan las tasas de transporte y aduanas, además de las comisiones de los intermediarios, lo que sumado hace que el coste en España ronde los 35 euros. "Es heavy lo que pone aquí: 'Luz de emergencia, preseñalización de peligro homologada en España y Portugal", la sorpresa es evidente ya que el negocio parece estar en el margen de beneficio y no en la seguridad vial.

Esta nueva polémica se suma a las preguntas que ya tienen muchos conductores, como la desprotección que sienten al saber que todo el mundo puede conocer su ubicación al encontrarse en una posición vulnerable. Esta es la otra cara de la moneda sobre este nuevo sistema de protección en carreteras.