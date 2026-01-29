El grupo automovilístico chino más antiguo del mundo aterriza en España con el despliegue de cuatro marcas y ocho modelos

España cuenta desde hoy con un nuevo grupo automovilístico chino. Y no es uno cualquiera, sino que es el consorcio automovilístico más antiguo de China. Changan Automobile, cuyo holding se denomina Chenzhi Automobile Technology Group desde el año pasado, inicia operaciones en el mercado patrio y su apuesta, además de ser a largo plazo, también contempla el desembarco de varias enseñas.

Antes de entrar en detalles, conviene conocer la trayectoria de este consorcio automovilístico. La compañía surgió en 1862 como arsenal militar. Para hacernos una idea de la situación, no fue hasta 1886 cuando Carl Friedrich Benz patentó el primer automóvil de la historia.

Ahora bien, no fue hasta finales de la década de los años 50 del siglo pasado cuando Changan abandonó su actividad como fabricante de armamento y se embarcó en la producción de vehículos. Su llegada al Viejo Continente se produjo a finales de 2024 y ahora, en su segunda oleada, aterriza en el mercado patrio.

Y lo hará, en un primer momento, con la llegada de su marca Deepal, enseña del grupo dedicada a la producción de modelos de nueva energía (eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no enchufables).

Esta marca comercializará dos modelos, en un primer momento, completamente eléctricos: el Deepal S05, un modelo del segmento C-SUV (el más demandado en el Viejo Continente) con 4,60 metros de longitud que tendrá un precio de partida de 37.390 euros, y el Deepal S07, un vehículo del segmento D-SUV con 4,75 metros con una tarifa que da comienzo en los 44.990 euros.

En cuanto a las baterías que incorporan, el Deepal S05 monta una química de ferrofosfato de litio (LFP) con una capacidad de 68,8 kWh, lo que le confiere una autonomía de 485 kilómetros. Por su parte, el Deepal S07 incorpora una batería con química níquel-manganeso-cobalto (NMC) con una capacidad de 79,9 kWh, lo que le permite contar con 475 kilómetros de autonomía.

Así lo explica en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia Manuel Pérez Casado, director comercial de Changan en España. "Los mercados que en el último tiempo han sido mucho más abiertos al desarrollo de las marcas chinas han sido, por un lado Inglaterra, que hay que decir que todo lo ha empujado muchísimo la marca MG -propiedad del grupo chino SAIC-, y España también", asegura el directivo.

Manuel Pérez Casado, director comercial de Changan en España Changan Automobile

Pérez Casado reconoce que a lo largo del presente ejercicio llegarán las diversas tecnologías con las que cuenta el grupo. Entre ellas destaca la híbrida no enchufable, la cual incorpora una batería con 7,8 kWh de capacidad.

Por poner estas cifras en contexto, los modelos híbridos de Toyota, automovilística más vendida a nivel mundial durante el último quinquenio de forma consecutiva y líder del mercado español durante los últimos cuatro años, montan baterías con capacidades que no llegan a 1 kWh.

Si bien la entrada al mercado español se produce con los modelos completamente eléctricos, el directivo asevera que la tecnología híbrida enchufable "se estima para mayo o junio", mientras que la tecnología híbrida no enchufable "se prevé para septiembre".

De hecho, el directivo afirma que "ambas tecnologías van a estar disponibles en los dos modelos que presentamos, primero en el Deepal S05 y posteriormente llegarán al Deepal S07". Eso sí, por ahora, prefiere no desvelar cuáles son sus previsiones de venta para el presente ejercicio.

Hasta cuatro marcas

Lo cierto es que el aterrizaje de Changan Automobile no se limita a la marca Deepal. El directivo reconoce que el consorcio automovilístico chino va a estar presente en el mercado patrio con las enseñas Nevo, Avatr, Changan y Deepal.

En cuanto a Nevo, Pérez Casado apunta que "vamos a traer un modelo del segmento B-SUV de 4,47 metros, que es el Q05, el cual llegará con motorización eléctrica e híbrida enchufable". Un modelo cuyas primeras unidades se prevén que lleguen "en el primer trimestre de 2027".

Nevo Q05, modelo del segmento B-SUV de Changan Automobile Changan Automobile

"En cuanto a la marca Avatr, creo que puede llegar entre finales de este año y principios de 2027. En total, en tres años contaremos con ocho modelos de cuatro marcas distintas", explica Pérez Casado.

Ahora bien, el directivo tampoco descarta "la llegada de algún vehículo especial que englobe a la parte de todoterrenos, así como la división de vehículos comerciales".

70 concesionarios

Semejante despliegue lleva aparejado el apoyo de una red comercial para dar salida al producto. "El mes de enero lo vamos a cerrar con 32 instalaciones y creo que para junio podemos plantearnos alcanzar las 65", comenta Pérez Casado.

"A partir de ahí, vamos a dosificar para que el volumen acompañe este crecimiento de la red y ser una marca atractiva también para los inversores y una marca rentable", prosigue el directivo.

Preguntado sobre cuál será el número total de instalaciones con las que prevé cerrar el ejercicio, el directivo esgrime que "podríamos tener 70, pero no es un número fijo y se podrá ajustar a la dimensión que podamos dar".

Asimismo, con el fin de surtir a la posventa, el consorcio automovilístico chino ha alcanzado un acuerdo con el grupo logístico suizo Kuehne+Nagel para contar con un almacén de recambios en Azuqueca de Henares (Guadalajara) "en exclusiva para el mercado español".

Silueta del Deepal S07 Changan Automobile

"Hay otro almacén de recambios a nivel europeo en Países Bajos, pero entendíamos que para España y para el desarrollo del negocio en el país teníamos que tener un almacén de recambios y está en Azuqueca de Henares", apostilla.

De hecho, Pérez Casado reconoce que dicho almacén "ya está operativo y que ahora lo están llenando de piezas".

Inversiones futuras

En lo que a inversiones se refiere, conviene tener presente que el grupo anunció un desembolso de 2.000 millones de euros en Europa hasta 2030. La idea es que para entonces Changan Automobile cuente con 1.000 concesionarios en el Viejo Continente.

Pero también es preciso recordar que este grupo cuenta con unos aranceles adicionales a la importación de vehículos eléctricos del 20,7%, que se suma al 10% que estaba vigente.

Con todo, los envíos de modelos eléctricos y eléctricos de autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés) de consorcio a la Unión Europea están gravados con unos aranceles del 30,7%.

Ahora bien, tanto Bruselas como Pekín mantienen conversaciones a la hora de suprimir estos aranceles por un precio fijo mínimo. Una decisión que beneficiaría ya no sólo a las marcas chinas, sino también a los fabricantes europeos que fabrican en el gigante asiático, como es el caso del Grupo Volkswagen.

Silueta del Deepal S05 Changan Automobile

"Un porcentaje importante de esa inversión seguro que puede acabar en España en forma de muchas cosas, dado que puede ser claramente uno de los mercados más importantes", argumenta Pérez Casado.

Preguntado por la posibilidad de que España pueda contar con una fábrica del grupo, el directivo reconoce que lo consideran "una oportunidad".

En relación al tipo de cliente al que se dirigirá la compañía, el directivo estima que "en torno a un 70% irá al canal particular y un 30% de flotas". Por ahora, no participarán en el canal alquilador (rent a car) aunque no descartan hacerlo dado que "es otra fuente de negocio importante".

De esta manera, España contará desde hoy con un total de 28 enseñas y, a partir del próximo mes de abril, cuando inicie operaciones Geely Auto, serán 29.