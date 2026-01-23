El renovado Seat Arona ya está disponible y repite por séptimo año consecutivo como el SUV urbano más vendido en España

El nuevo Seat Arona llegará a los concesionarios durante el mes de enero Seat

Ya se están realizando las primeras entregas de un modelo que mantiene la esencia de su éxito y mejora su atractivo en cuanto a diseño, personalización y tecnología.

Seat cerró el año pasado un ejercicio muy complicado marcado por la transformación de su planta de Martorell para acoger la fabricación de modelos eléctricos a lo largo de este año.

Una transformación que afectó a la disponibilidad de dos de sus modelos más vendidos: el Ibiza y el Arona. Dichos modelos, junto al Audi A1, tuvieron que trasladarse de la línea 1 a la 3, dado que en la 1 se llevará a cabo la producción de los modelos urbanos 100% eléctricos hechos en España, como son el Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo.

Ante esta tesitura, Seat logró posicionar en 2025 al Arona como el SUV urbano más vendido en España por séptimo año consecutivo, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

Nuevo Seat Arona Seat

En total, el año pasado se matricularon en el mercado patrio 20.294 unidades del modelo de acceso a la gama SUV de Seat. Una cifra que supuso un ligero avance del 0,1% en comparación con el ejercicio anterior. Todo ello reafirma la acogida que ha tenido en el mercado un modelo que aúna diseño, tecnología y una óptima relación calidad-precio.

Además, el Seat Arona compite en un segmento, el de los SUV urbanos, que supone una quinta parte del mercado y cuyas ventas crecieron el año pasado un 11%, hasta alcanzar las 220.000 unidades matriculadas.

Con todo, Seat inicia 2026 con la llegada del nuevo Arona, que llega renovado con un diseño más atractivo, robusto y juvenil, más opciones de personalización y gran cantidad de tecnología de serie en toda la gama.

Mikel Palomera, director general de Seat, explicó que "los excelentes resultados de ventas del Seat Arona confirman, sin lugar a dudas, la solidez de nuestra estrategia para ofrecer un vehículo para cada cliente y necesidad, y la certeza de que estamos ante el mejor SUV urbano del mercado".

Exterior más dinámico

La renovación del Seat Arona destaca por un exterior más dinámico y juvenil con una nueva parrilla hexagonal, faros Full LED de serie en toda la gama con una nueva firma lumínica y nuevos paragolpes delanteros que realzan su carácter robusto.

Además, los faros antiniebla se han reubicado en una posición más baja, integrados en un paragolpes rediseñado que acentúa su robustez como SUV urbano.

Silueta Seat Arona Seat

Estas proporciones se hacen aún más evidentes con las nuevas llantas de aleación de 16 a 18 pulgadas. Asimismo, la paleta cromática se renueva con tres nuevos colores: Oniric, ya disponible, Liminal e Hypnotic, los cuales llegarán a partir de marzo.

Pero es que también se puede optar por un techo en contraste, disponible en Negro Midnight o el nuevo Gris Manhattan, que refuerza su carácter urbano y juvenil.

Interior mejorado

La actualización del Seat Arona también incluye el interior, el cual ofrece una experiencia más envolvente gracias a materiales suaves, iluminación ambiental y acabados exclusivos.

El nuevo acabado en color negro se aplica a los tejidos estampados de los asientos, a las inserciones textiles de los paneles de las puertas y a los materiales suaves al tacto, lo que refuerza la sensación de calidad.

En el acabado FR, el nuevo Seat Arona incorpora de serie asientos deportivos tipo bucket, que ofrece un gran equilibrio entre confort diario y sujeción en conducción dinámica.

La iluminación ambiental también se ha mejorado, con aireadores iluminados que varían según el acabado: Menta Fresh en Style y Plata Metalizado en FR.

Interior Seat Arona Seat

En lo que a capacidad de carga se refiere, el nuevo Seat Arona ofrece 400 litros de capacidad y una gran versatilidad gracias al doble fondo y a los cuatro ganchos metálicos que proporcionan puntos de amarre.

En cuanto a la conectividad, el nuevo Arona está equipado con pantallas de infoentretenimiento flotantes de 8,25 pulgadas (de serie) o de 9,2 pulgadas (opcional), así como un cuadro de instrumentos Digital Cockpit de 8 pulgadas como entrada a la gama, o de 10,25 pulgadas de serie a partir del acabado Style.

Tres motores

La gama de motores del nuevo Seat Arona está formada por tres propulsores de gasolina con potencias de 95 CV, 115 CV y 150 CV.

Los dos primeros motores son tricilíndricos, mientras que el de 150 CV es de cuatro cilindros

Tanto los propulsores de 115 CV como el de 150 CV tienen la posibilidad de configurarse con cambio manual o automático DSG de doble embrague. Ahora bien, el bloque 1.5 TSI de 150 CV DSG incluye el sistema de desconexión de cilindros (ACT), con el fin de reducir consumos y emisiones. Por su parte, el motor de 95 CV está asociado a una caja manual de cinco velocidades.

El Seat Arona tiene cuatro modos de conducción (Eco, Normal, Sport e Individual), los cuales permiten adecuar la respuesta del motor, la dirección y la caja de cambios para adecuarse a las necesidades de cada usuario.

Máxima seguridad

Entre los sistemas de ayuda de asistencia a la conducción que monta el nuevo Arona destaca el control de crucero adaptativo (ACC), que ofrece una conducción semiautónoma de Nivel 2. Dicho sistema se combina con el asistente de salida involuntaria de carril y mantiene al vehículo centrado al tiempo que adapta la velocidad al flujo del tráfico.

Asimismo, los cambios de carril son más seguros gracias al asistente de ángulo muerto, mediante el cual los radares delanteros y traseros vigilan los puntos ciegos del coche y avisan si hay otro vehículo cerca.

Vista tres cuartos delantera del nuevo Seat Arona Seat

Al anochecer, los asistentes de luces automáticas de carretera se activan y ajusta automáticamente las luces de carretera y cruce para que el conductor tenga mejor visión, pero sin deslumbrar al tráfico que viene en sentido contrario.

También cabe destacar el reconocimiento de señales de tráfico, que permite al vehículo conocer los límites de velocidad en cualquier vía.

Precio de derribo

La renovación del Seat Arona también se percibe en su tarifa. La compañía ofrece el modelo por 130 euros al mes con Seat Flex, el programa de financiación flexible de la marca, o desde 17.920 euros con descuentos incluidos.

Este coste se complementa con la exención de impuesto de matriculación en todas las versiones con caja de cambios manual y con hasta 10 años de garantía.