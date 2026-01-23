El gigante chino Geely prevé situarse entre los cinco fabricantes de vehículos con más ventas mundiales en 2030

Geely Holding Group, el consorcio automovilístico chino propietario de más de una decena de enseñas automovilísticas, prevé situarse entre los cinco fabricantes de vehículos con más ventas mundiales en 2030.

El grupo se ha marcado el objetivo de alcanzar 6,5 millones de ventas de vehículos (turismos y vehículos comerciales) en todo el mundo dentro de cinco años. Así se recoge en su plan quinquenal presentado en el día de ayer.

Estas previsiones implicarían quedarse por detrás del grupo Toyota, líder mundial en venta de vehículos durante los últimos cinco años, el Grupo Volkswagen, el Grupo Hyundai, que suma a la marca homónima y a Kia, y la Alianza Renault-Nissan Mitsubishi.

Sin embargo, esta previsión de ventas disputaría la quinta posición a General Motors, que en 2024 -últimos datos disponibles- logró comercializar 6 millones de unidades.

No obstante, las metas marcadas por Geely son para dentro de cinco años y el resto de grupos no ha hecho previsiones para dicha fecha, debido a la incertidumbre a la que se enfrenta el sector en los últimos años.

Por poner estas cifras en contexto, esto equivale a un incremento del 58% en comparación con las ventas mundiales registradas en 2025, cuando el grupo logró comercializar 4,11 millones de vehículos en todo el mundo, un 26% más frente al ejercicio anterior. Esta cifra le permitió situarse en séptima posición como fabricante con más ventas en todo el mundo.

Ahora bien, otro de los objetivos que se ha marcado el consorcio chino para 2030 es el de que tres de cada cuatro ventas de vehículos correspondan a modelos de nueva energía, es decir, eléctricos e híbridos enchufables.

Pero también se apoyará en un fuerte despliegue en el extranjero. Algo que se explica porque el grupo automovilístico chino prevé que un tercio de las ventas se produzca fuera de su mercado doméstico. Sin ir más lejos, este año está previsto su desembarco en el mercado patrio.

Así, Geely Holding Group prevé que para 2030 sus ventas fuera de China superen los dos millones de unidades.

Estas previsiones de vehículos se traducirán en lograr una facturación de 1 billón de yuanes (122.284 millones de euros al cambio actual). Este objetivo de ingresos equivale a más que cuadruplicar lo logrado en 2024 -últimos datos disponibles- cuando el consorcio facturó 240.000 millones de yuanes.

Además, la compañía desarrollará nuevas plataformas de vehículos de nueva energía para cubrir modelos que abarquen desde el segmento A hasta el segmento E. En román paladino, vehículos de entre 3 y 5,3 metros de longitud. Todo ello con el fin de reducir el ciclo promedio de I+D y el coste general por modelo en más del 30%.

Mejorar el posicionamiento

Con todo, otro de los objetivos que se ha marcado el grupo Geely es el de fortalecer su marca corporativa.

Para ello se apoyará en sus enseñas Geely Auto, Geely Galaxy, Lynk & Co y Zeekr aprovechando su ventaja local y el acceso a las capacidades operativas locales de marcas globales como Volvo, Polestar y Lotus en los mercados europeo y estadounidense.

Pero también se apoyará en acuerdos con otros fabricantes, como con Renault. De hecho, ambos grupos firmaron el pasado mes de noviembre un acuerdo de cooperación estratégica en Brasil.

Dicho acuerdo contemplaba la inversión de 3.800 millones de reales brasileños (unos 610,9 millones de euros al cambio actual) para el desarrollo y lanzamiento de tres nuevos modelos en el mercado sudamericano.