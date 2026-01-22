La producción española de vehículos cae por debajo de 2014 por el salto al eléctrico y la menor demanda europea

España dejó de ser en 2025 el octavo fabricante mundial de vehículos. El pasado ejercicio comenzó con España como octavo productor de vehículos y lo terminó como noveno fabricante mundial tras haber sido superado por Brasil.

A lo largo del año pasado las factorías españolas produjeron un total de 2.274.026 vehículos, lo que supone un descenso del 4,3% en comparación con 2024, según datos de la patronal de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac).

De esta manera, la fabricación española de vehículos acumula dos ejercicios consecutivos de caídas productivas. Una situación que se explica por la transformación que llevan a cabo los consorcios automovilísticos en sus fábricas con el fin de acoger la producción de vehículos eléctricos.

Pero buena parte de culpa también se encuentra en la caída de la demanda que experimentaron diversos mercados comunitarios. No hay que olvidar que el 85,8% de la producción española de vehículos se destina a la exportación.

Lo cierto es que la producción registrada en 2025 se situó por debajo de los niveles de 2014. Por entonces, el país estaba sumido en las consecuencias derivadas de la crisis de 2008. Además, uno de los principales objetivos que se tenían hace una década era el de alcanzar los 3 millones de vehículos —meta que estuvo cerca de lograrse cuatro años más tarde, cuando se fabricaron 2,88 millones de unidades—.

Por tipología de vehículos, la fabricación de turismos registró un descenso del 5,7% en tasa interanual, hasta situarse en los 1.810.331 unidades.

Por su parte, la producción de vehículos comerciales e industriales en España el año pasado registró un ligero incremento del 1,2%, hasta alcanzar las 463.695 unidades.

Caen los eléctricos

En lo que a la transformación de las factorías ubicadas en España se refiere, conviene tener presente que las plantas de Seat en Martorell (Barcelona), Volkswagen Navarra y Mercedes-Benz Vitoria sufrieron esta adaptación de sus líneas para acoger la producción de modelos eléctricos.

De esta manera, la producción de modelos completamente eléctricos registró un descenso el año pasado del 6,1% frente a 2024, hasta alcanzar las 107.732 unidades. Es decir, un 4,7% de la fabricación nacional correspondió a unidades completamente eléctricas.

Por su parte, la producción de modelos híbridos enchufables registró un incremento del 33,8% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 117.474 unidades.

Con todo, la producción de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en España durante el pasado año aumentó un 11,2%, hasta las 225.206 unidades. De esta manera, uno de cada diez vehículos fabricados en España en 2025 correspondió a modelos electrificados.

Crecen los híbridos

Sin embargo, la tecnología más producida en las factorías españolas fue la híbrida. Algo que no es de extrañar, pues es la más demandada en el Viejo Continente.

El año pasado se produjeron en España un total de 626.441 vehículos híbridos, lo que supone un crecimiento del 34,3% frente al ejercicio anterior. De esta manera, la penetración de los modelos híbridos sobre el total de la producción nacional alcanzó el 27,5%, lo que supone un alza de 7,9 puntos porcentuales frente a 2024.

Ahora bien, pese a que los modelos de gasolina son los que más se producen en España, su peso se recorta en nueve puntos porcentuales, hasta situarse en el 39,2%. Así, la fabricación de vehículos de gasolina totalizó el año pasado 890.495 unidades, lo que supone un 22,3% menos en la comparativa interanual.

La producción de vehículos diésel continúa su tendencia a la baja. El año pasado se fabricaron 492.241 unidades con tecnología diésel, lo que se traduce en una merma del 6,1% en tasa interanual. La cuota de mercado productiva de los vehículos de gasóleo se redujo en 0,4 puntos, hasta situarse en el 21,6%.

Brasil supera a España

Con todo, Brasil superó el año pasado a España como octavo fabricante mundial de vehículos. El país sudamericano fabricó un total de 2.644.054 vehículos, lo que se tradujo en un incremento del 3,5% frente al ejercicio anterior, según datos de la patronal sudamericana Anfavea.

Cabe recordar que el gigante chino BYD, quien lideró las ventas de modelos completamente eléctricos a nivel mundial en 2025, inició operaciones en Brasil el año pasado.

Bajan las exportaciones

Además de la adaptación de las líneas, los mercados comunitarios son muy importantes para la producción nacional.

En lo que a exportaciones se refiere, estas registraron un descenso del 8,2% en tasa interanual, hasta situarse en las 1.950.103 unidades enviadas fuera del mercado nacional.

Por destinos de exportación, la cuota de vehículos enviados a Europa representó el 92,6% de la exportación total en el año, 0,5 puntos porcentuales menos que en 2024. Por su parte, África y Asia aumentaron su demanda durante 2025 hasta suponer el 2,6% (0,4 puntos más) y 1,7% (0,5 puntos más), respectivamente.

Pero, ¿cuáles son los principales destinos de exportación de los vehículos made in Spain? Alemania se sitúa en cabeza, con un total de 340.179 unidades, lo que equivale a que el 17,4% de los modelos fabricados en España se mandan al mercado más grande del Viejo Continente.

Le sigue Francia, con 337.166 vehículos enviados al país del hexágono, con el 17,3% de la exportación. Reino Unido completa el podio, con un total de 240.826 vehículos y una cuota del 12,3% de la exportación.

Previsiones poco halagüeñas

De cara al presente ejercicio, pocas esperanzas hay de que España recupere la octava posición como fabricante mundial de vehículos.

¿La razón? La transformación en las fábricas españolas continuará a lo largo de este año, por lo que la capacidad productiva aún no será completa.

Además, los mercados a los que se dirigen los vehículos fabricados en España aún no han recuperado las cifras prepandemia -el mercado patrio tampoco-. Por ello, no sería de extrañar que la producción española de vehículos se situase al mismo nivel que el registrado en 2025.

Brasil, por su parte, prevé que su producción de vehículos registre un incremento del 3,7% en comparación con los datos de 2025. Un guarismo que supondría alcanzar los 2,74 millones de unidades.

Así las cosas, no es de extrañar que España se mantenga al cierre de 2026 como noveno fabricante mundial de vehículos por segundo ejercicio consecutivo. Habrá que esperar para volver a la octava posición.