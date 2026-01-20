El renting prevé elevar hasta un 6,5% la flota y los clientes en 2026 tras batir el millón de vehículos en 2025

El renting de vehículos prevé elevar tanto el número de clientes como la flota viva a lo largo del presente ejercicio. Concretamente, las estimaciones de ambas magnitudes se sitúan en lograr un crecimiento de entre el 5% y el 6,5%.

Así lo ha explicado hoy José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Todo ello después de haber superado en 2025 la cifra del millón de unidades de vehículos en flota. Así, la flota viva del renting al cierre del año pasado se situó en las 1.013.507 vehículos, lo que equivale a un alza del 6,9% en comparación con 2024.

Unas previsiones que se basan en el Plan España Auto 2030+ en el cual "el renting estará incorporado de alguna manera", según ha reconocido el presidente de la patronal.

En lo que a matriculaciones de renting se refiere, Castro Acebes ha apuntado que las previsiones pasan porque el peso del renting "se sitúe en una horquilla de entre el 26% y el 27%".

Cabe apuntar que el peso del renting sobre el total de matriculaciones de vehículos realizadas en España se situó al cierre de 2025 en el 25,7%, lo que supone casi dos puntos porcentuales menos en comparación con el ejercicio anterior.

Esta caída en la penetración del renting sobre el total del mercado español se explica por la recuperación de las ventas de vehículos durante el pasado año. De hecho, el mercado patrio fue el que presentó un mejor dinamismo durante el pasado año gracias a los planes de renovación del parque, a la aportación de las marcas chinas, así como al plan Moves 3.

Inversión y facturación récord

En lo que a inversión en la compra de vehículos se refiere, el renting logró el año pasado una cifra récord, hasta alcanzar los 8.178 millones de euros, un 7,3% más en tasa interanual.

Es preciso puntualizar que la inversión por parte de las compañías de renting en la compra de vehículos sigue al alza debido a la cantidad de tecnología que incorporan los modelos.

Asimismo, la facturación del sector logró cifras récord el año pasado, hasta alcanzar los 9.512 millones de euros, lo que equivale a un crecimiento del 8,4% frente a 2024. De esta manera, no es extraño pensar que a lo largo del presente ejercicio la facturación del renting supere los 10.000 millones de euros.

Según datos facilitados por la AER, la cuota media mensual del renting de vehículos se sitúa en los 435 euros, lo que equivale a un ligero descenso del 4,4% en tasa interanual.

Crecen los clientes y el parque

Durante el pasado año el número de clientes en renting experimentó un alza del 5,5%, hasta alcanzar los 277.230.

Y lo hizo en todos los segmentos de clientes. Es decir, tanto en clientes personas jurídicas como en personas físicas (autónomos y particulares).

En el caso de los clientes personas jurídicas, las medianas empresas (aquellas que tienen entre 5 y 24 vehículos) fueron las que experimentaron un mayor crecimiento, con un alza del 6,1% en la comparativa interanual y un total de 15.903 clientes.

Sin embargo, las grandes empresas (aquellas que tienen más de 24 vehículos en renting) se mantienen como las que más volumen de clientes tienen, con un total de 139.905, lo que equivale a un alza del 5,1% frente a 2024.

Asimismo, los clientes de pequeñas empresas (aquellas que tienen entre uno y cuatro vehículos) crecieron un 5%, hasta alcanzar los 120.515.

En lo que a parque de vehículos se refiere, los clientes personas jurídicas elevaron un 7% la demanda de vehículos, hasta alcanzar las 57.406 unidades.

El mayor crecimiento de parque se produjo por parte de las grandes empresas, con un total de 452.724 unidades, lo que supone un alza del 7,7% en la comparativa anual. El parque de las medianas empresas también creció un 6,6%, hasta los 181.577 vehículos, mientras que el parque de las pequeñas empresas aumentó un 6,1%, hasta las 235.359 unidades.

Asimismo, el crecimiento del parque de los clientes personas físicas (autónomos y particulares) se situó en el 6,2%, hasta las 143.847 unidades.

"El ejercicio que acabamos de cerrar ha sido excelente para el sector del renting, con un crecimiento sólido continuado en todos los principales indicadores, lo que confirma su papel clave como solución de movilidad", ha añadido Castro Acebes.

En cuanto al vehículo electrificado, el renting cerró el año pasado con un parque electrificado de 139.000 unidades, lo que representa el 13,7% del parque de renting, al tiempo que equivale a un crecimiento del 19,7% en la comparativa interanual.