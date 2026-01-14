El sector de la moto y de los vehículos ligeros logra su mayor volumen de ventas en 17 años y prevé un alza del 4% para 2026

El sector español de las dos ruedas y de los vehículos ligeros logró el año pasado el mejor volumen de ventas en los últimos 17 años.

En 2025 se matricularon un total de 265.220 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 6,9% en la comparativa interanual, según datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor).

Cabe puntualizar que en 2008 se matricularon en el mercado español un total de 309.170 unidades de este tipo de vehículos. Si bien los datos del año pasado son un 14,2% inferiores a los registrados hace 17 años, es preciso tener presente que el sector y la movilidad han cambiado mucho desde entonces.

Además, el alza en las matriculaciones durante el pasado año tiene más mérito si se tiene en cuenta que las ventas en 2024 crecieron un 10% frente a 2023. Una situación que se explica por el fin de serie de la normativa Euro5, lo que obligó a las compañías a liquidar el stock.

Desde 2025 la normativa vigente para este tipo de vehículos es la Euro5+, la cual incorpora pruebas más duras de emisiones, durabilidad y diagnósticos a bordo.

José María Riaño, secretario general de Anesdor, aseguró que "los datos de 2025 son muy positivos para el sector, teniendo en cuenta que venimos de un año 2024 en el que el crecimiento fue importante debido al cambio a la etapa Euro5+".

El directivo añadió que "esto sólo puede significar que para el ciudadano la moto y el vehículo ligero representan una solución a los retos de la movilidad actual".

Por segmentos de venta, el mayor alza se produjo en los scooters, de los cuales se matricularon 132.264 unidades el año pasado, un 12,9% más frente a 2024. Es decir, el scooter acaparó la mitad del mercado de las dos ruedas y los vehículos ligeros en 2025.

Una situación que se explica por la practicidad de estos vehículos a la hora de evitar la congestión de las grandes ciudades, así como por la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones.

Tras el scooter se situaron las motocicletas, cuyas ventas crecieron el año pasado un 2,4%, hasta las 107.465 unidades.

Situación distinta vivieron los ciclomotores. Se trata de un segmento en caída en los últimos años debido al auge de los scooters. En 2025, las compras de ciclomotores registraron un descenso del 4,1%, hasta las 13.001 unidades.

Un parque envejecido

Si el mercado de motos y vehículos ligeros nuevos experimentó un crecimiento, el de los usados hizo lo propio. Concretamente, este mercado registró un incremento del 6,3% frente a 2024, hasta alcanzar las 768.892 unidades.

Todo ello impide la renovación del parque de motos. Al cierre de 2024 -últimos datos disponibles de la Dirección General de Tráfico (DGT)- la edad media del parque de motos se situó en los 17,9 años. De hecho, se trata del tercer segmento de vehículos con más edad, tras los camiones (con 19,4 años de media) y los ciclomotores (con 19,2 años).

Así las cosas, por cada vehículo nuevo de la categoría L matriculado en España el año pasado se transfirieron 1,9 usados.

Por segmento de vehículo, los ciclomotores son los que menos se renuevan. De hecho, por cada venta de un ciclomotor nuevo se transfirieron hasta seis modelos usados. En el caso del scooter, este ratio baja hasta los 1,3 usados por cada nuevo, mientras que en el caso de las motocicletas la ratio se sitúa en los 2,3 usados por cada nuevo.

Mercado eléctrico insignificante

En lo que al mercado eléctrico se refiere, la categoría L de vehículo registró un incremento en las ventas del 14,1% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 11.053 unidades.

Un guarismo que equivale a una cuota de mercado del 4,2%. No obstante, estas cifras aún están lejos del 8,5% de penetración alcanzada en 2022.

Desde la patronal inciden en que la electrificación "supone una solución para una parte de los vehículos de la categoría L, pero no para todos".

De hecho, desde Anesdor reconocen que "es fundamental la convivencia de los vehículos eléctricos con otras soluciones tecnológicas para alcanzar la descarbonización".

Pero desde la patronal también hacen hincapié en que los planes de incentivo no recogen bien este tipo de vehículos.

De esta manera, dichos programas de ayuda, los cuales tienen cuantías insuficientes y no proporcionales a otras categorías, "excluyen al ciclomotor eléctrico o bien tienen límites de precio absurdos".

Previsiones 2026

De cara al presente ejercicio, Anesdor prevé que el mercado de la categoría L registre un incremento del 4%, hasta alcanzar las 275.700 unidades matriculadas.

Por segmentos, el incremento porcentual más elevado lo registrarán las motocicletas, con un alza estimada del 6,1%, hasta las 114.000 unidades.

Los scooters se mantendrán como el segmento más voluminoso, con un crecimiento de hasta el 2,4% y 135.500 unidades matriculadas.

Los ciclomotores, por su parte, mantendrán su tendencia a la baja y se prevé que las ventas caigan un 3,8%, hasta alcanzar las 12.500 unidades.

El resto de segmentos de vehículos pertenecientes a la categoría L también se prevé que crezcan: así, las previsiones para los triciclos se sitúan en el 12,9% y 3.300 unidades, mientras que las ventas de microcoches aumentarán un 10,8% y 7.000 unidades, así como los modelos utility registrarán un alza en las entregas del 4,7% y 3.400 unidades.