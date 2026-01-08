España, el mercado europeo que más cerca está de recuperar las ventas de coches prepandemia gracias a las marcas chinas

La resaca de la pandemia de Covid aún dura. Y hablamos de un hecho del que se acaban de cumplir seis años. Lo cierto es que las consecuencias derivadas de ella, ya no sólo sanitarias, aún se dejan notar. Sobre todo, en determinadas industrias.

Es lo que sucede con las ventas de coches. Ninguno de los principales mercados del Viejo Continente ha logrado igualar las matriculaciones que se hacían en 2019, ejercicio previo a la pandemia.

¿La razón? Las consecuencias derivadas de la pandemia, así como la inflación surgida durante estos seis años han impedido que Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o España hayan logrado superar, ni siquiera igualar, los registros de entonces.

Pero también hay que tener en cuenta que el sector se halla sumido en una profunda transformación en pos de la descarbonización. Una mutación que, pese al mandato de Bruselas, no se ve acompañada por la demanda debido a unas elevadas perspectivas que no se han producido. Consumidores que, por otra parte, sí se abrazan a los motores híbridos ante las inseguridades que aún les provoca el paso al eléctrico.

Ahora bien, hay un mercado que durante 2025 se comportó mejor que el resto y que está cerca de equiparar las ventas registradas en 2019: el español.

El mercado automovilístico patrio fue el que presentó un mejor dinamismo a lo largo de todo el pasado ejercicio entre las principales plazas europeas.

Así, el año pasado se comercializaron un total de 1,14 millones de unidades, lo que supuso un alza del 12,9% frente al ejercicio anterior. No obstante, este guarismo aún es un 8,7% inferior a los registros de 2019. El resto de los principales mercados de Europa registraron descensos a doble dígito en comparación con los datos de hace seis años.

Alemania, el mercado más grande del Viejo Continente, matriculó 2.857.591 de turismos, un 1,4% más en tasa interanual y un 20,8% menos frente a 2019.

Reino Unido, el segundo mercado más voluminoso, registró un alza en sus matriculaciones del 3,4%, hasta las 2,02 millones de unidades. No obstante, estas cifras aún se sitúan un 12,6% por debajo de las de 2019.

Francia cerró el pasado año con una merma en las ventas de turismos nuevos del 5,6% frente a 2024, hasta situarlas en las 1,63 millones de unidades. Una cifra que aún es un 26,3% inferior a los niveles prepandemia.

Asimismo, en Italia se vendieron el año pasado 1,53 millones de turismos, un 2,5% menos en la comparativa interanual y un 20,1% menos que en 2019.

Un tercio de las marcas en España son chinas

Entonces, ¿cómo se explica que el mercado patrio sea el que esté más cerca de recuperar los niveles de venta prepandemia? Varios motivos responden esta cuestión.

Para empezar, hay que tener presente que España es el mercado más pequeño de los cinco más importantes de Europa. Una situación que permite recuperar antes los niveles previos a la pandemia.

Pero tampoco hay que dejar de lado los distintos planes de incentivo a la compra que estaban vigentes. Entre ellos, destacan el plan Moves 3, el plan Reinicia Auto+, destinado a las compras para los afectados por la dana de Valencia de octubre de 2024, así como los programas de renovación del parque que han impulsado distintas comunidades autónomas.

Ahora bien, también hay que recordar que España es la puerta de entrada de las marcas chinas al Viejo Continente.

Prueba de ello es que el mercado patrio es el que acapara más enseñas de todos ellos, con un total de 27. Por decirlo de otra manera, el 33% del mercado automovilístico español lo conforman marcas de origen chino, o que están participadas por compañías del gigante asiático, según datos analizados por EL ESPAÑOL-Invertia.

A lo largo del pasado año, estas 27 marcas lograron matricular en España un total de 132.556 turismos. Una cifra que equivale a que el 11,5% del total de las ventas las hicieron firmas chinas. Dicho de otra manera, si estas marcas no estuviesen presentes, el mercado español sería un 19,2% inferior que el registrado en 2019. Pero es que también equivaldría a haber vendido 791 turismos menos que en 2024.

¿Por qué las marcas chinas se decantan por el mercado patrio? Sencillo, España no tiene una firma automovilística nacional con una importante penetración en el mercado. De la misma forma que Alemania tiene a Volkswagen, Francia cuenta con Renault o Peugeot e Italia es sinónimo de Fiat, España no tiene una enseña nacional que goce de grandes ventas en el mercado doméstico.

Además, el mercado automovilístico español se caracteriza por la adquisición de modelos de bajo coste, situación que es aprovechada por las firmas chinas. Prueba de ello es que durante los últimos 13 años el modelo más demandado de forma consecutiva por la clientela patria ha sido el Dacia Sandero. Ahora bien, el MG ZS, un modelo SUV del grupo chino SAIC, fue el año pasado el tercero más vendido en España, con 23.731 matriculaciones.

Italia se asemeja a España

El mercado transalpino, por su parte, es el que más se parece al español. Dicho mercado se caracteriza por una importante presencia de Fiat, la cual logró acaparar el 9,3% de las ventas en Italia durante 2025.

Pese a la gran influencia de Fiat, Italia tiene un comportamiento muy similar al de España. Eso permite la llegada de automovilísticas con motores de combustión y precios atractivos, así como opciones híbridas en vez de las eléctricas.

El mercado italiano cuenta con 13 firmas de origen chino, lo que equivale a que casi una de cada cuatro marcas que operan en Italia son chinas.

Estas enseñas matricularon el año pasado en Italia 130.082 turismos, lo que supone que el 8,5% del mercado italiano corresponde a marcas chinas.

Reino Unido y el mandato ZEV

El tercer mercado europeo que cuenta con una mayor penetración de las marcas chinas es Reino Unido.

La cuota de mercado de estas enseñas asiáticas en las islas es del 23,6%, con un total de 13 firmas.

Ahora bien, el peso en las ventas de los fabricantes chinos en Reino Unido se situó el año pasado en el 10,5%, con un total de 213.290 unidades matriculadas.

¿Cómo se explica? Pese a contar con menos enseñas, Reino Unido obliga a que un porcentaje de las ventas de cada fabricante sea de modelos eléctricos, lo que se denomina mandato ZEV (Zero Emission Vehicle, por sus siglas en inglés). Un objetivo que en 2025 se situaba en el 28%.

Esta normativa permite a los fabricantes chinos establecerse en mercados más atractivos a la hora de colocar unos modelos cuya rentabilidad les está costando alcanzar a los grupos automovilísticos occidentales.

Así las cosas, las ventas de turismos eléctricos en Reino Unido el año pasado crecieron un 23,9%, hasta alcanzar las 473.348 unidades. O lo que es lo mismo, el 23,4% del mercado británico fue cero emisiones. Esto equivale a que las ventas de coches eléctricos en Reino Unido son casi cinco veces más que las que se hacen en España -aunque es un mercado que duplica en volumen al español-.

Contención en Alemania y Francia

Situación distinta viven los mercados de Alemania y Francia. En el primer caso, hasta 14 automovilísticas chinas tienen operaciones en Alemania, lo que equivale a que el 20,2% del mercado lo conforman estas firmas.

En total, las marcas chinas comercializaron el año pasado 73.752 unidades, lo que supone apenas el 2,6% del total del mercado teutón.

Francia, por su parte, es el mercado que tiene una menor participación de las marcas chinas. El año pasado, el 14,6% de las firmas en Francia correspondió a automovilísticas del gigante asiático.

Estas seis automovilísticas matricularon el año pasado en el país del hexágono 51.940 turismos, lo que equivale a una cuota de mercado del 3,2%.

¿Cómo se explica la escasa penetración de las firmas chinas en Francia? El país galo aplica políticas proteccionistas para su industria automovilística, lo que desincentiva el interés de los fabricantes chinos a la hora de establecerse en el país.

Con todo, las automovilísticas chinas seguirán instalándose en territorio comunitario. Y hay dos motivos que lo explican. Por un lado, China se ha quedado pequeña para muchas marcas, las cuales tienen que dar salida al producto en un mercado dominado por una guerra de precios.

Por otro, las importaciones de vehículos eléctricos chinos a la UE están gravadas con aranceles adicionales por parte de Bruselas. De esta manera, las automovilísticas chinas se ven obligadas a instalarse en países comunitarios con el fin de evitar estas tasas adicionales.

Además, el mercado comunitario virará al coche eléctrico y China es líder indiscutible en el desarrollo de esta tecnología, dado su total control sobre la cadena de valor de la batería. Así que no es de extrañar que el peso de China en el mercado europeo crezca todavía más en los próximos años.