La borrasca Francis amenaza la operación retorno de Navidad: se esperan hasta 5,5 millones de movimientos en las carreteras

El dispositivo especial que puso la Dirección General de Tráfico (DGT) debido a las Navidades terminará la medianoche de hoy. Ahora bien, la gran cantidad de movimientos que se prevén para el día de hoy coincidirá con la borrasca Francis.

La propia DGT ya alertó a los conductores el pasado sábado de que planificasen su viaje de vuelta por este motivo.

Cabe recordar que el dispositivo especial de Tráfico estará vigente hasta la medianoche del día 6. Hasta entonces se prevén 5,5 millones de desplazamientos, lo que equivale a una cuarta parte de todos los movimientos previstos de esta operación que comenzó el pasado 24 de diciembre.

La borrasca Francis afectará especialmente a la zona central, así como a la cordillera cantábrica, el Pirineo oscense y leridano, interior sur de Valencia y la zona suroriental de Castilla-La Mancha, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por todo ello, la DGT alertó que hasta 12 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por este episodio invernal.

Concretamente, se trata de las: A-66/AP-66 (Asturias y León), A-67 (Palencia-Cantabria), A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid- Soria), A-15 (Soria-Pamplona), AP-2 A-2 (Lleida-Barcelona), AP-7 Tarragona, A-23 (Zaragoza-Teruel-Huesca), A-3 Valencia, AP-6 Segovia, A-51 Ávila y A-61 Segovia.

De hecho, la Aemet mantiene la alerta naranja para toda la jornada de hoy martes en Cataluña por temperaturas mínimas y fuertes vientos.

Cantabria y Castilla y León también tendrán alerta naranja hasta las 14.00 horas por nevadas y temperaturas mínimas. La zona centro y del valle de Villaverde está en alerta por la Aemet por nevadas, con una acumulación de nieve de 10 centímetros en cotas de entre 400 y 500 metros. El norte de Burgos, por su parte, se verá afectado por nevadas de hasta cinco centímetros en cotas por encima de los 700 metros.

Asimismo, Aragón contará con una alerta naranja hasta las 9.00 horas de hoy por temperaturas mínimas y vientos.

Recomendaciones

Ante este panorama, la DGT recomienda extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios de equipamiento adecuado para transitar por estas vías, como pueden ser las cadenas o los neumáticos de invierno.

Asimismo, Tráfico aconseja dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

De otra parte, la DGT pide a los conductores prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Es importante recordar que Tráfico también tiene preparados para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

En este enlace se puede consultar el mapa con el estado del tráfico y las incidencias.