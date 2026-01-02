Las ventas de coches en España crecen un 13% en 2025 gracias a los planes de renovación del parque y al plan Moves

España fue el mercado europeo que presentó uno de los mejores dinamismos durante el pasado ejercicio en las matriculaciones de vehículos. Las ventas de turismos y todoterrenos alcanzaron las 1.148.650 unidades. Una cifra que equivale a un crecimiento del 12,9% en comparación con 2024. De hecho, se trata del segundo ejercicio consecutivo en el que se supera el millón de unidades matriculadas.

Cabe destacar que en el último mes del año las matriculaciones registraron un descenso del 2,2%. Una caída que se explica al no existir el efecto de la dana de Valencia, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Lo cierto es que este importante avance en las ventas de turismos se explica por varios motivos. Por un lado, el plan Moves 3, que ha permitido un avance importante en las ventas de modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables).

Pero también ha tenido que ver el plan Reinicia Auto+, el programa de ayudas para la compra de vehículos para los afectados por la dana de finales de octubre de 2024. También conviene tener presente los planes de renovación del parque que han activado algunas comunidades autónomas.

Por canales de venta, todos experimentaron incrementos en las compras de vehículos. Los particulares, el canal más rentable para los fabricantes automovilísticos, registraron un total de 539.642 compras, lo que supuso un alza del 18,1% en la comparativa interanual.

Las empresas adquirieron un total de 418.574 vehículos el año pasado, es decir, un 12% más frente al ejercicio anterior.

Asimismo, las alquiladoras registraron un 2,3% más de matriculaciones, hasta situarlas en las 190.434 unidades.

Crecen las ventas de comerciales

Las ventas de vehículos comerciales también registraron un incremento del 11,6% durante el año pasado, hasta alcanzar las 185.056 unidades.

Por canales, en 2025, todos obtuvieron aumentos respecto al año anterior. En concreto, las ventas a empresas sumaron 128.396 unidades, un 10,3% más. Los autónomos crecieron un 9,7%, con 30.593 ventas. Y, de igual manera, el canal de alquilador alcanzó las 26.067 unidades, con un aumento del 21,4%.

Caen los industriales

Sin embargo, las ventas de vehículos industriales y autobuses no pudieron seguir el ritmo marcado por los turismos y los vehículos comerciales.

Las ventas de este tipo de vehículos en 2025 cayeron un 3,1%, hasta las 35.389 unidades. De hecho, las matriculaciones de vehículos industriales registraron un descenso del 3,6%, hasta las 30.989 entregas.

Por su parte, las matriculaciones de autobuses sí registraron un incremento del 0,7%, hasta las 4.400 unidades. Un avance que se explica por el alza en las ventas de microbuses, con 1.214 unidades, un 31% más en la comparativa interanual. Las matriculaciones de autobuses, sin embargo, retrocedieron un 7,5%, hasta las 3.186 unidades.