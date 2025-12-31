Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, vuelve a adelantar a Tesla al triplicar sus matriculaciones en la UE

Según los últimos datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), en noviembre, BYD alcanzó las 16.158 unidades vendidas, lo que supone triplicar sus matriculaciones respecto al año anterior.

Impulsado por la estrategia de Stella Li, elevó la cuota de la firma al 1,1% y dejó atrás a Tesla en varios indicadores clave que comprometen al gigante de Elon Musk.

El avance imparable de BYD en Europa bajo el liderazgo de Stella Li

La marca china consolida su presencia en la Unión Europea con cifras que impresionan a todo el sector. Según Europa Press, en noviembre, BYD registró 16.158 matriculaciones, un volumen que representa más del triple de las unidades vendidas en el mismo mes del año previo.

El papel de Stella Li resulta decisivo en esta expansión, ya que dirige las operaciones internacionales y enfoca los esfuerzos en mercados clave como el español.

Gracias a su visión, BYD ha triplicado sus matriculaciones anuales hasta noviembre, con 110.715 unidades acumuladas y un crecimiento del 240%.

Tesla cede posiciones en el mercado europeo de eléctricos

La firma estadounidense Tesla enfrenta un periodo complicado en la Unión Europea, donde sus números bajan de forma notable. En noviembre, Tesla matriculó solo 12.130 vehículos, una caída del 34% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año hasta noviembre, Tesla suma 129.024 unidades, lo que implica un descenso del 38,8% en comparación con el periodo anterior. La compañía de Elon Musk pierde casi un punto porcentual de cuota, que se sitúa en el 1,3%.

Quién es Stella Li, la directiva clave detrás del éxito global de BYD

Stella Li nació en Shanghái en 1970 y se licenció en Estadística por la Universidad de Fudan, lo que le proporciona una base sólida para su carrera en la industria. Hoy ocupa el puesto de vicepresidenta ejecutiva de BYD y dirige las operaciones en Europa y América.

Entró en la compañía cuando esta se centraba en baterías para dispositivos electrónicos, empezando en el departamento de marketing con tareas básicas como contactar clientes extranjeros. Stella Li demostró visión al ver el potencial de esa tecnología en la movilidad futura y muy pronto abrió oficinas internacionales, primero en Hong Kong y luego en Rotterdam para Europa.

En un sector mayoritariamente masculino, Stella Li rompió barreras y ganó respeto con su expertise y liderazgo firme.