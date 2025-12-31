Un experto en automoción cuestiona el auge de los SUV y propone opciones más eficientes y asequibles

El experto señaló que si el objetivo real es espacio para familias numerosas, las furgonetas están diseñados específicamente para ello y resultan mucho más prácticas que cualquier SUV. Elvia 98 Omicrono

Los SUV dominan el mercado y el paisaje urbano, pero no todos los conductores se sienten identificados con un coche alto, pesado y cada vez más parecido a los demás. Desde el canal de YouTube Garaje Hermético, el experto en automoción Máximo analizó por qué muchos compradores se ven empujados hacia este tipo de vehículo y qué alternativas existen para quienes buscan algo diferente, más eficiente y, en muchos casos, más barato.

Por qué los SUV no siempre son la mejor opción

El experto explicó que el auge de los SUV responde más al marketing que a la lógica técnica. Según recalcó, se compran por una supuesta sensación de seguridad, una estética robusta y la idea de mayor espacio, aunque en la práctica la mayoría no necesita tracción total ni capacidades fuera del asfalto.

También señaló que, desde el punto de vista de la ingeniería, los SUV parten con desventaja. Son más pesados, tienen un centro de gravedad más alto y una aerodinámica peor que otros formatos. “El peso es el enemigo número uno”, afirmó, aludiendo al mayor consumo, al desgaste y a la menor agilidad que implica este tipo de carrocería.

Rancheras y berlinas, espacio y conducción sin renuncias

Entre las principales alternativas, el experto destacó las rancheras, también conocidas como familiares o station wagon. Según explicó, ofrecen una dinámica de conducción similar a la de una berlina, con un centro de gravedad más bajo y un comportamiento más ágil, pero con un maletero que en muchos casos iguala o supera al de un SUV equivalente.

También defendió el papel de las berlinas, un formato que, a su juicio, ha sido injustamente relegado. Subrayó que son estructuralmente más rígidas, más aerodinámicas y más eficientes, además de ofrecer una experiencia de conducción más directa y placentera.

Compactos deportivos y monovolúmenes, según las necesidades reales

Para quienes no necesitan un gran volumen de carga, el experto recordó que los compactos deportivos siguen siendo una opción muy equilibrada. Aseguró que ofrecen cinco plazas, maleteros suficientes para el día a día y un nivel de diversión al volante muy superior al de cualquier SUV deportivo del mismo precio.

En el extremo opuesto, fue contundente con los monovolúmenes y furgonetas de pasajeros. Si el objetivo real es espacio para familias numerosas, explicó que estos vehículos están diseñados específicamente para ello y resultan mucho más prácticos que cualquier SUV, aunque su imagen haya perdido protagonismo en el mercado.

El coche eléctrico refuerza las alternativas al SUV

En el contexto de la electrificación, el experto insistió en que el peso y la aerodinámica son factores clave. Según explicó, un SUV eléctrico necesita baterías más grandes para lograr autonomías similares a las de una berlina, lo que encarece el producto y penaliza la eficiencia. En cambio, formatos más bajos y aerodinámicos permiten recorrer más kilómetros con menos batería.

Como conclusión, el experto defendió que el mejor coche no es el que marca la tendencia, sino el que mejor se adapta a las necesidades reales de cada conductor. Las alternativas al SUV existen, son más eficientes, más agradables de conducir y, en muchos casos, más asequibles.

“Las alternativas existen”, recalcó, invitando a priorizar la ingeniería, la personalidad y el placer de conducción por encima de la moda dominante.