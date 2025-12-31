Un conductor de tráiler revela un dato sorprendente sobre su salario: “Lo que cobramos más son los complementos”

Aseguró que no hay escasez de conductores, sino que las condiciones laborales desaniman a los más jóvenes.

El trabajo de conductor de tráiler suele asociarse a largas jornadas y condiciones exigentes, pero pocas veces se explica con claridad cómo se estructura realmente el salario. En una charla publicada en el canal de YouTube TalentMatch, un transportista con más de cuatro décadas cotizando en la Seguridad Social explicó sin rodeos cómo funciona su día a día y qué parte de su sueldo marca la verdadera diferencia a final de mes.

Jornadas largas y controladas por el tacógrafo

El conductor explicó que lo único estrictamente limitado en su trabajo fueron las horas de conducción, que no podían superar las nueve horas diarias. Sin embargo, aclaró que la disponibilidad total alcanzó habitualmente las 15 horas de jornada, sumando tiempos de carga, espera y otras tareas vinculadas al transporte.

También detalló que todo el control se realizó mediante el tacógrafo del camión, un sistema donde quedó registrada la tarjeta del conductor y cada movimiento del vehículo. Según contó, este registro permitió que, en caso de ser detenido por la Guardia Civil u otra autoridad, se pudiera comprobar de inmediato si se habían respetado los tiempos legales.

Controles frecuentes en carretera

Durante la conversación, el transportista relató que las paradas de control son habituales, especialmente en rutas muy transitadas como el trayecto entre Madrid y Barcelona. Señaló que la frecuencia de estas inspecciones dependió en gran medida de la ruta y, en parte, de la suerte en cada desplazamiento.

Este tipo de controles, explicó, formaron parte normal de la rutina del sector y estuvieron directamente ligados al cumplimiento de los horarios y descansos registrados en el tacógrafo.

El salario base no fue lo más importante

Uno de los puntos más llamativos de la charla llegó cuando habló abiertamente de su sueldo. El conductor afirmó que su nómina base rondó los 1.600 euros, pero subrayó que esa cifra no reflejó el ingreso real mensual. Según explicó, lo que más peso tuvo en su salario fueron los complementos.

Indicó que las dietas y otros pagos adicionales elevaron de forma notable lo que finalmente cobró, hasta el punto de que estos conceptos superaron al sueldo fijo. Por ese motivo, insistió en que el salario de un conductor de tráiler no se entendió únicamente mirando la nómina base.

“Conductores hay, lo que falta son condiciones”

En la parte final, el transportista desmontó una idea muy extendida en el sector. Aseguró que no faltan conductores, sino que las condiciones laborales desaniman a los más jóvenes. Según expuso, resultó poco realista pedir a un chaval que trabajara jornadas de hasta 15 horas y durmiera en la cabina del camión, lejos de casa, de forma habitual.

Con esa reflexión, cerró una charla breve pero directa, en la que puso el foco no solo en el salario, sino en las condiciones reales que acompañaron al trabajo en el transporte de mercancías por carretera.