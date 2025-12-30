El mercado de coches español se llena de marcas chinas: Denza, Lepas, Geely, Changan y Exlantix llegarán en 2026

El mercado automotor de España se prepara para recibir una nueva oleada de fabricantes provenientes de China.

Esta situación aumentará considerablemente la competencia actual de nombres y productos disponibles en el mercado nacional.

Diversas marcas chinas están listas para desembarcar con fuerza en suelo español. De esta forma, su estrategia se centrará en captar la atención de los conductores locales con vehículos excelentes a precios bajos.

¿Qué nuevos coches y firmas veremos rodar en 2026?

Denza, Lepas, Geely, Changan o Exlantix son los nombres que protagonizarán este aterrizaje masivo a lo largo de 2026. Según informa Europa Press, este movimiento desde China busca consolidar posiciones en uno de los territorios con mayor fortaleza y volumen de clientes dentro de la Unión Europea.

Lepas aparece como la cuarta apuesta del Grupo Chery y su estreno ocurrirá a principios de año. El primero en llegar será el coche L8, un SUV híbrido enchufable capaz de rondar los 1.300 kilómetros de autonomía. Esta firma pretende ubicarse en un escalón premium superior a sus hermanas Omoda y Jaecoo.

Por otro lado, Denza representa la gama alta de BYD en alianza histórica con Mercedes-Benz. Aunque se esperaba su aparición antes, traerán el modelo Z9 GT durante el primer trimestre del 2026. Prometen potencias elevadas y una infraestructura de carga rápida capaz de recuperar 400 km en apenas cinco minutos.

Geely, Changan y Exlantix: la expansión de China en España

Changan quiere echar raíces firmes con coches eléctricos e híbridos como el Deepal S07. Esta marca busca posicionarse con cercanía, tal como resume Zhao Fei, director general del grupo, al mencionar una "integración profunda a nivel local".

En paralelo, Exlantix, otra firma premium derivada de Chery, prevé lanzar la berlina eléctrica ES con más de 700 kilómetros de autonomía y el SUV E05 de gran volumen con autonomía extendida. Ambos cuentan con tecnología punta y sensores LiDAR para la asistencia en conducción autónoma.

Finalmente, Geely apuesta por introducir modelos propios como el EX5. Este SUV eléctrico de gran tamaño podría situarse cerca de los 35.000 euros. Su vínculo industrial con Volvo facilita una posible producción en el continente a corto plazo, lo cual supone una ventaja estratégica frente a otros rivales.